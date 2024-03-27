人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

14部门联合开展促进跨境贸易便利化专项行动

2024年03月27日09:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月27日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，日前，海关总署会同国家发展改革委、财政部、交通运输部等14个部门，联合开展为期5个月的促进跨境贸易便利化专项行动，旨在进一步打造优化口岸营商环境示范高地，促进全国口岸营商环境整体提升。

此次专项行动改革举措涵盖货物贸易、服务贸易、数字贸易及可持续贸易领域，围绕提升进出口全链条货物通关效率、优化促进外贸新动能产业贸易便利、赋能提升口岸信息化智能化水平、协同规范和降低进出口环节税费等六方面推出30余项措施。

据悉，在去年专项行动基础上，今年参与城市进一步扩容，在北京、天津、上海、重庆、大连、宁波、厦门、青岛、深圳等17个口岸城市的基础上，新增沈阳、济南、合肥3个城市，共有13个省份的20个城市集中开展此次专项行动。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
深度融合带动创新 人工智能赋能行业转型升级
　　博鳌亚洲论坛2024年年会如约而至，一年一度的“博鳌时间”再次开启。 论坛发布的《亚洲经济前景及一体化进程报告》（下称《报告》）显示，伴随以大模型为代表的新技术加速迭代，人工智能产业呈现出创新技术群体突破、行业应用融合发展等新特点，不仅显著提高了生产效率，而且在持续改善人类福祉方面潜力巨大。…
周小川：亚洲迈向电力零碳需要更明确的激励约束机制
　　博鳌亚洲论坛2024年年会“加速迈向零碳电力”分论坛现场。人民网记者 李栋摄 人民网博鳌3月27日电 （记者李栋）“亚洲迈向电力零碳要有明确的激励约束机制 。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部