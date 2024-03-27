14部门联合开展促进跨境贸易便利化专项行动
2024年03月27日09:26 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，日前，海关总署会同国家发展改革委、财政部、交通运输部等14个部门，联合开展为期5个月的促进跨境贸易便利化专项行动，旨在进一步打造优化口岸营商环境示范高地，促进全国口岸营商环境整体提升。
此次专项行动改革举措涵盖货物贸易、服务贸易、数字贸易及可持续贸易领域，围绕提升进出口全链条货物通关效率、优化促进外贸新动能产业贸易便利、赋能提升口岸信息化智能化水平、协同规范和降低进出口环节税费等六方面推出30余项措施。
据悉，在去年专项行动基础上，今年参与城市进一步扩容，在北京、天津、上海、重庆、大连、宁波、厦门、青岛、深圳等17个口岸城市的基础上，新增沈阳、济南、合肥3个城市，共有13个省份的20个城市集中开展此次专项行动。
(责编：王连香、高雷)
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