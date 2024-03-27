人民网北京3月27日电 （方经纶）据中国农业科学院官网消息，近日，由中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所制定的国家标准《牦牛生产性能测定技术规范》（标准号GB/T43842-2024）正式发布。该标准将于2024年10月1日起实施。

牦牛生产性能测定旨在评估牦牛个体特定经济价值的某一性状的表现，是牦牛育种工作中至关重要的一环。该标准详细规定了牦牛生产性能测定的基本要求、测定项目、记录与档案，规范了牦牛品种选育过程中的性能测定内容与方法，是推动牦牛科研、生产、教学规范化、标准化实施的重要措施。

我国作为牦牛主产国，现有2个培育品种和22个地方品种或遗传资源，主要分布于青海、西藏、四川、甘肃、新疆、云南等六省区的高寒牧区。由于其分布区域广且各地地理生态条件、草地类型、饲养管理水平、选育程度以及社会经济发展等方面存在差异，导致牦牛在体型结构、外貌特征、生产性能和利用方向等方面表现出多样性。

该标准的发布与实施为牦牛生产性能测定提供了科学、系统和规范的测定内容和方法，为牦牛育种和生产提供了全面可靠的信息，也为牦牛品种选育和联合育种提供了有力保障。

(责编：方经纶、高雷)

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