金融监管总局：扩展巨灾保险责任 提升基本保险金额
2024年03月27日09:35 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近日，为更好满足人民群众巨灾保障需求，金融监管总局、财政部印发《国家金融监督管理总局 财政部关于扩大城乡居民住宅巨灾保险保障范围 进一步完善巨灾保险制度的通知》（以下简称《通知》）。《通知》的发布对完善巨灾保险制度建设，加快推动巨灾保险高质量发展具有重要意义。
《通知》主要包括三方面内容：一是扩展巨灾保险责任，以城乡居民住宅及室内附属设施为保障对象，保险责任在现有的破坏性地震的基础上，扩展增加台风、洪水、暴雨、泥石流、滑坡等自然灾害。二是提升基本保险金额，实现巨灾保险基本保险金额翻倍，由城镇居民住宅每户5万元、农村居民住宅每户2万元，提升至城镇居民住宅每户10万元、农村居民住宅每户4万元。每户可参考房屋市场价值，根据需要与保险公司协商确定保险金额，最高不超过每户100万元，100万元以上部分可由保险公司提供商业保险补充。三是支持商业巨灾保险发展，对于现有保障内容之外的保险责任和保障对象，中国城乡居民住宅巨灾保险共同体经成员大会同意，可以提供商业保险补充，充分满足各地区差异化风险保障需求。
下一步，金融监管总局、财政部将持续跟踪《通知》执行情况，按照政府推动、市场运作、保障民生的基本原则，鼓励保险公司提供保障更加全面的多灾因巨灾保险服务，逐步建立保基础保民生、高普惠广覆盖的中国特色巨灾保险制度。
(责编：罗知之、高雷)
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