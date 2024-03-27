人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融监管总局：扩展巨灾保险责任 提升基本保险金额

2024年03月27日09:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月27日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近日，为更好满足人民群众巨灾保障需求，金融监管总局、财政部印发《国家金融监督管理总局 财政部关于扩大城乡居民住宅巨灾保险保障范围 进一步完善巨灾保险制度的通知》（以下简称《通知》）。《通知》的发布对完善巨灾保险制度建设，加快推动巨灾保险高质量发展具有重要意义。

《通知》主要包括三方面内容：一是扩展巨灾保险责任，以城乡居民住宅及室内附属设施为保障对象，保险责任在现有的破坏性地震的基础上，扩展增加台风、洪水、暴雨、泥石流、滑坡等自然灾害。二是提升基本保险金额，实现巨灾保险基本保险金额翻倍，由城镇居民住宅每户5万元、农村居民住宅每户2万元，提升至城镇居民住宅每户10万元、农村居民住宅每户4万元。每户可参考房屋市场价值，根据需要与保险公司协商确定保险金额，最高不超过每户100万元，100万元以上部分可由保险公司提供商业保险补充。三是支持商业巨灾保险发展，对于现有保障内容之外的保险责任和保障对象，中国城乡居民住宅巨灾保险共同体经成员大会同意，可以提供商业保险补充，充分满足各地区差异化风险保障需求。

下一步，金融监管总局、财政部将持续跟踪《通知》执行情况，按照政府推动、市场运作、保障民生的基本原则，鼓励保险公司提供保障更加全面的多灾因巨灾保险服务，逐步建立保基础保民生、高普惠广覆盖的中国特色巨灾保险制度。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
深度融合带动创新 人工智能赋能行业转型升级
　　博鳌亚洲论坛2024年年会如约而至，一年一度的“博鳌时间”再次开启。 论坛发布的《亚洲经济前景及一体化进程报告》（下称《报告》）显示，伴随以大模型为代表的新技术加速迭代，人工智能产业呈现出创新技术群体突破、行业应用融合发展等新特点，不仅显著提高了生产效率，而且在持续改善人类福祉方面潜力巨大。…
周小川：亚洲迈向电力零碳需要更明确的激励约束机制
　　博鳌亚洲论坛2024年年会“加速迈向零碳电力”分论坛现场。人民网记者 李栋摄 人民网博鳌3月27日电 （记者李栋）“亚洲迈向电力零碳要有明确的激励约束机制 。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部