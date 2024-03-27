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18部门联合印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》

2024年03月27日09:37 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，3月18日，市场监管总局会同中央网信办、国家发展改革委等18部门联合印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》（以下简称《行动计划》），就2024年至2025年贯彻实施《国家标准化发展纲要》（以下简称《纲要》）提出具体任务，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

2021年，党中央、国务院印发《纲要》，为服务经济社会高质量发展和推进标准化自身发展提供了根本遵循。目前《纲要》提出的2025年四方面发展目标均已取得积极进展，为继续扎实推动《纲要》深入实施，制定了第二轮行动计划。本轮《行动计划》锚定2025年发展目标，紧扣《纲要》对“十四五”时期标准化发展的总体部署，以重点工作为牵引，由点及面推动《纲要》贯彻实施向纵深推进。

《行动计划》采用重点任务逐一列条的方式，结构安排上与《纲要》框架内容相对应，分三个板块，共三十五条。第一板块围绕标准化服务发展，从加强标准化与科技创新互动、提升现代化产业标准化水平、完善绿色发展标准化保障、推进城乡建设和社会建设标准化发展、实施标准国际化跃升工程等方面提出了强化关键技术领域标准攻关、推动产品和服务消费标准升级、加快产业创新标准引领、健全碳达峰碳中和标准体系、实施乡村振兴标准化行动、健全稳步扩大标准制度型开放机制等重点任务。第二板块围绕标准化自身发展，从深化标准化改革创新、夯实标准化发展基础两方面，提出了提升标准供给质量、加强标准试验验证、强化标准化技术机构支撑、加强多层次标准化人才队伍建设等任务要求。第三板块是组织实施，从加强组织领导、加强政策支持等方面提出具体措施。

(责编：杨曦、高雷)
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