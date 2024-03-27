农业农村部发布2024年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案
方经纶
2024年03月27日09:45 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （方经纶）据农业农村报官网消息，全国农业技术推广服务中心发布了2024年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案。
据介绍，番茄潜叶蛾主要危害番茄，也可危害茄子、马铃薯、人参果、烟草等作物。预计2024年总体中等发生，局部地区番茄田块偏重发生，保护地重于露地、秋茬重于春茬，花期至果实成熟期是发生危害高峰期。
今年的防控目标为番茄种植区防治处置率90%以上，总体防控效果80%以上，危害损失率控制在10%以内。
防控策略是按照源头控制、分区治理、绿色防控的防治策略，加强性诱监测，落实清洁生产等非化学防控措施，优先使用防虫网阻隔、天敌释放、生物农药喷施等技术进行防治，适时使用高效、低毒、低残留药剂，降低暴发成灾风险。
重点区域包括新疆、云南、贵州、四川、重庆、湖南等省（区、市）为重点监测和防控区域，加强其他未发生省（区、市）的虫情监测。
(责编：方经纶、高雷)
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