中央气象台发布暴雨蓝色预警
2024年03月27日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，3月27日08时至28日08时，贵州东部、湖南中部和东北部、湖北东南部、江西北部、安徽南部、浙江西南部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖南中部偏西地区局地有大暴雨（100-120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-40毫米，局地可超过50毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
记者梳理发现，这是中央气象台发布的今年首个暴雨预警。
防御指南：
1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；
2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；
3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；
4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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