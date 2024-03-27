中央气象台发布沙尘暴黄色预警
2024年03月27日09:54 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，3月27日08时至28日08时，新疆南部、内蒙古大部、甘肃河西、宁夏、陕西中北部、山西中北部、河北大部、北京、天津、辽宁西部、吉林西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中内蒙古中西部的部分地区有沙尘暴，局地强沙尘暴。
防御指南：
1．做好防风防沙准备，及时关闭门窗；
2．注意携带口罩，纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤；做好精密仪器的密封工作；
3．把围板、棚架、临时搭建物等易被风吹动的搭建物固紧, 妥善安置易受沙尘暴影响的室外物品；
4．由于能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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