人民网北京3月27日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，3月27日08时至28日08时，内蒙古大部、宁夏、陕西北部、山西北部、河北北部、辽宁中西部、吉林中西部、黑龙江西南部等地的部分地区有5-6级风、阵风7-8级，局地9-10级；渤海、渤海海峡、黄海北部海域将有7-8级，阵风9-10级大风。

3月28日08时至29日08时，内蒙古大部、宁夏、陕西北部、山西北部、河北北部、吉林中西部、黑龙江西南部等地的部分地区有5-6级风、阵风7-8级，局地9-10级；渤海海峡、黄海中部海域将有7-8级，阵风9-10级的大风。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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