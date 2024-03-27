人民网博鳌3月27日电 （记者黄钰）“世贸组织不是哪个国家说了算，而是世贸组织所有成员说了算。”“封闭市场对哪一个国家都没有好处。”“贸易是双赢的。”在博鳌亚洲论坛2024年年会“减少贸易碎片化”分论坛上，与会嘉宾围绕相关问题展开热烈讨论。

博鳌亚洲论坛2024年年会“减少贸易碎片化”分论坛。人民网记者 黄钰摄

世界贸易组织（以下简称世贸组织）此前发布的《2023世界贸易报告》指出，目前贸易碎片化早期迹象已经显现，可能拖累全球经济增长。在此背景下，各国应如何加强合作，避免进一步滑向贸易保护主义？

“当务之急是国家间怎么共同努力，加强世贸组织的功能，进行一些必要的改革。”中国入世首席谈判代表、原外经贸部副部长龙永图认为，国际多边体制受到严重冲击是贸易碎片化的根源。他建议，从制定规则、开放市场、解决争端等三方面建立世贸组织权威，推动改革。

博鳌亚洲论坛理事、新加坡前副总理、凯腾控股董事长黄根成也认为，世贸组织制定规则、维持贸易多边化等功能十分重要。他表示，非常理解各国希望增强韧性，确保有足够的市场、资源和供应来源，“但是更有韧性的同时也希望保持开放，如果大家都不出口或者不进口，每个国家的状况可能会更糟糕”。

“世贸组织是一个非常重要的全球性机构。” 博鳌亚洲论坛理事、美国前商务部长古铁雷斯认为，先要承诺尊重全球体制机制。

“贸易是双赢的。这在理论上是很清楚的，在经验上也是很清晰的。为什么会出现去全球化、贸易碎片化的问题？”在北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫看来，这是由于有些国家把国内出现的失业率较高、经济增长较慢等问题归因于外部产品进口，学界有责任把这些问题的根源分析清楚。

博鳌亚洲论坛2024年年会26日发布的《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》指出，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）取得积极进展，其升级有利于应对世界经济碎片化的不利影响。

林毅夫还表示，全球一致的世贸组织规则形成之前，先形成区域合作，也是值得鼓励的。

“东盟是非常好的例子。”黄根成介绍，东盟国家通过合作，建立信任、制定规则，确保大家都能够获益，“如果多边贸易体制不能够完全正常运转，我们会寻找次优方案，比如区域合作，比如RCEP”。

“RCEP国家人口很多，贸易量也很大，如果能把自由贸易做起来，对全球贸易也是很大的推动。”龙永图认为，区域贸易集团可以在一段时间内解决贸易碎片化或者贸易不公平的问题，“但是不可能替代全球体制”。

在26日举行的博鳌亚洲论坛2024年年会新闻发布会上，博鳌亚洲论坛秘书长李保东提出，当前全球面临的难题纷繁复杂，只有国际社会共同迎接挑战，共同肩负责任，切实加强合作，才能推动世界继续走上和平与繁荣的轨道。

(责编：杨曦、高雷)

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