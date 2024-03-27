拜耳集团：农业和食品加工业能够为碳中和作出贡献
2024年03月27日10:39 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者栗翘楚）“农业和食品加工业是最大的温室气体贡献者之一，也是最大的解决方案提供者。利用创新的可持续农业技术，我们能够为碳中和、应对全球气候变化作出贡献。”近日，拜耳集团管理委员会主席、首席执行官比尔·安德森在中国发展高层论坛2024年年会上介绍了拜耳在农业减碳方面的三个创新案例：
一是在今年春天推出的新的矮杆玉米品种，可提升玉米的抗倒伏能力，并能高度密植，增加产量，便利精准管理和机械操作，减少二氧化碳排放。二是通过直播稻技术的应用将节省水资源及劳动力，减少甲烷排放。三是利用生物技术将菥蓂改良，用作覆盖作物，可以在两季主要作物之间种植，保护土壤并固碳。其果实可以榨油，作为高价值航空燃料。
相关报告显示，农业和食物链温室气体排放量约占世界温室气体排放总量的21%至37%。为了实现碳中和的全球目标，减少农业和食物链中的碳足迹至关重要，这有赖于技术创新、政策支持和国际合作。
“为了助力减缓气候变化，根据《巴黎协定》对全球变暖的限制目标，拜耳也设定了基于科学的减碳目标。我们计划到2050年实现供应链的净零排放，还将实现自身工厂的碳中和纳入到集团2030年的可持续发展目标。此外，我们希望到2030年帮助主要农业市场减少30%温室气体排放量（按每公斤作物产量计算）。为此，我们正在帮助农民使用气候友好型方法，例如减少耕作（低耕和免耕）和使用数字化解决方案来减少二氧化碳排放，并使用覆盖作物来封存二氧化碳及改善土壤健康。”比尔·安德森说。
(责编：杨曦、高雷)
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