证券时报记者 秦燕玲

3月26日，博鳌亚洲论坛2024年年会首日，博鳌亚洲论坛秘书长李保东代表主办方发布了两份旗舰报告：《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（下称“经济报告”）和《可持续发展的亚洲与世界2024年度报告——迈向零碳电力时代 推动亚洲绿色发展》（下称“可持续报告”）。

经济报告预计，今年亚洲经济增速有望高于2023年，并达到4.5%左右。与会专家认为，当前各方对产业链安全的关注应回归到平等双赢的逻辑中来，开放与合作仍是未来发展的关键所在。

亚洲经济体增长前景好

“层层迷雾之下，亚洲各国经济波动性在加大，但也呈现出巨大韧性。”李保东指出，经济报告预计，2024年亚洲经济增长和地区经济一体化进程仍能保持强劲势头，中国、印度、印度尼西亚、沙特阿拉伯等亚洲发展中经济体增长前景仍然非常好，亚洲将继续成为对全球经济增长贡献最大的地区，中国经济具有强大韧性和强大潜力，是后疫情时代全球经济可持续发展的中流砥柱。

经济报告认为，中国经济增长仍能保持较高水平，足以对东亚乃至亚洲经济增长形成显著支撑效应。报告预计，中国2024年实际GDP增长率为5%。

“今年能否实现5%的增长目标，取决于很多方面。”中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕在答记者问时表示，从外部需求看，如果今年海外贸易能够稳住，对经济增长将有正面影响。对于内部需求，张宇燕指出，最近出台的大规模设备更新等政策，与促进投资需求紧密相连，这也将与经济增长密切联系在一起。

对于资本市场，经济报告同样有积极展望：2024年，亚洲股票市场指数或将延续反弹态势。经济报告认为，亚洲经济体政策连续性较好，经济稳步复苏，为股市持续反弹打下良好基础。同时，随着美国通胀压力下降，美联储开启降息概率上升，这将削弱美元币值，有利于国际资本流入亚洲地区，进而推升股票指数。此外，亚洲经济体股市估值相对较低。

同期发布的可持续报告则认为，用好亚洲国家的绿色电力资源，最为关键的是发挥好政府对市场的引导与激励作用。应让以碳价为主的绿色环境价格发挥作用，通过电力价格给予电力供给方、需求方更大激励，让由供需平衡决定的市场价格发挥更大作用。

脱钩断链并不现实

经济报告指出，2024年，亚洲的贸易与投资有望扭转2023年的下行趋势。经济报告认为，亚洲数字贸易加速发展，旅游业复苏加快，同时，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)等经贸安排持续推进，亚洲价值链和产业链重构对区域经济一体化的积极效应有望逐步显现，亚洲贸易与投资也将因此增添新动力。

对于部分国家推行的“脱钩断链”行为，对外经济贸易大学原副校长林桂军认为，这并不现实。原因在于，全球供应链是围绕全球大市场展开的，离开全球大市场，将会对企业造成巨大打击。

中国入世首席谈判代表、原外经贸部副部长龙永图认为，当前各方对产业链安全保持关注是合情合理的，但这必须和产业链效益与市场规律有机结合，否则将会让消费者付出沉重代价。“我们要回归到最基本的常识。”龙永图强调，全球化是市场化、按规则办事的逻辑，同样也是平等双赢的逻辑。

2024年政府工作报告将“扩大高水平对外开放，促进互利共赢”作为十大工作任务之一，并提出要拓展中间品贸易等新增长点。此次经济报告分析2022年数据表示，中国保持了在亚洲中间品贸易中的主导地位。2022年，在交易量最大的22种中间品中，中国仍然有20种处于领先地位。

林桂军在答证券时报记者提问时表示，中间品贸易是理解全球价值链、推动产业继续向前发展的关键。林桂军指出，当前经济全球化布局就是通过中间品与最终市场连接，当前我国在光伏太阳能、蓄电电池、电信设备的零部件等方面具有优势，要通过这些中间品与世界市场的连接，增强对全球经济的影响力。

FDI波动

是非常正常的

经济报告指出，从2022年的投资依存度看，美国与欧盟都加大了对亚洲的投资，亚洲对世界其他地区资金的吸引力也在不断增加。其中，中国和东盟经济体制造业吸引的外资金额仍在增加，亚洲经济体仍保持足够的投资韧性，区域生产链未受大影响。

不过，经济报告也指出，分季度看，亚洲各主要经济体的FDI（全球外商直接投资）流入和流出金额基本处于下降的趋势。

事实上，中国FDI的流入趋势一段时间以来也备受外界关注。对此，国家外汇管理局副局长徐志斌在“投资亚洲未来”分论坛上回应表示，中国FDI流入趋势与全球、亚洲基本一致：在2021年达到高位之后，2022年和2023年有所回落。徐志斌认为，从更宽视角、拉长时间轴看，这些波动是非常正常的。

北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫也指出，2023年，中国实际利用外资规模出现波动，主要是因为全球经济增长放缓，对外投资整体下降。他认为，只要技术创新、产业升级，利用国内外资本一起推动中国新质生产力提升，中国还是可以在相对不利的国际环境下保持相对稳定快速的发展。

“我们在上海的投资团队正在寻找合适的投资标的。”合众集团合伙人、前国际金融协会理事长查尔斯·达拉雷在接受证券时报记者采访时指出，中国在人才、市场、投资环境等方面仍具优势，不过，他也建议，中国的经济相关部门要进一步扩大开放，便利外资流入；同时，要加强知识产权保护。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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