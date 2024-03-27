人民网北京3月27日电 （记者孙红丽）3月27日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍第四届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）有关情况。

商务部副部长盛秋平在会上介绍，经批准，第四届消博会将于4月13日至18日在海南省举行。在相关部门和地方的大力支持下，本届消博会各项筹备工作已基本就绪，招展工作基本完成，境内外展客商踊跃参与。和往届相比，本届消博会有以下三个亮点：

一是首创全岛办展模式。发挥海南自贸港区位生态优势，汇聚全岛优质资源，本届消博会创新实践“1+N全岛办展”。除继续在海南国际会展中心设置主会场外，在海口、博鳌等地新增帆船游艇、免税购物、国际健康3个分会场，充分利用自贸港关于“零关税”交通工具及游艇清单扩容等政策红利，体现消费新场景、新领域、新亮点。

二是规模再创历史新高。作为亚太地区规模最大的消费精品展，本届消博会预计室内展览面积12.8万平方米，叠加海域展览，面积均超过往届。将有来自59个国家和地区、超过3000个品牌参展。英国、蒙古国、马来西亚等国家将首次组团参展。

三是活动更加丰富精彩。商务部将于二季度启动“国际消费季”系列活动，本届消博会将为国际消费季“打头阵”，充分发挥全球化优势，举办爱尔兰主宾国、“英国品牌日”等系列国别活动，还将开展全球消费创新、新品首发首秀等主题活动和特色活动超过300场。海南也将举办国际消费季配套促消费活动，营造“惠购全球”的热烈氛围。

(责编：孙红丽、高雷)

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