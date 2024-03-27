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央行：稳步提高清迈倡议有效性 进一步体现本地区特色

2024年03月27日15:31 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”论坛上发表主旨演讲时表示，加强亚洲金融安全网从区域层面来说，要稳步提高清迈倡议有效性，进一步体现本地区特色。

潘功胜介绍，首先，坚持以维护区域金融稳定为宗旨完善清迈倡议。自2000年创立以来，清迈倡议不断改革升级，在资金规模、救助工具和区域经济监测上持续进步，是维护区域金融稳定的中坚力量。各方应继续聚焦金融稳定目标，进一步优化清迈倡议的功能，增强抵御外部风险的能力。

其次，清迈倡议应充分体现国际货币体系的新变化和本地区的特色。清迈倡议于2021年在美元贷款的基础上引入了本币出资条款，提供了更多的融资渠道和选择。各方正在讨论引入可自由使用货币的具体方式。这将进一步增强清迈倡议的地区特色，更好服务于本地区实际，充分挖掘使用可自由使用货币的潜力，提升出资的灵活性和可获得性。

“此外，可探讨清迈倡议资本实缴和成立法律实体的可行方案。近年来业界、学界有观点提出成立新的法律实体以强化亚洲的金融安全网，各方也在探讨资本实缴的可能性，这反映了本地区的共同意愿。各方可就此进一步开展有益的探索，引入可自由使用货币也为资本实缴等后续改革提供了更多选项。”潘功胜说。

(责编：罗知之、高雷)
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