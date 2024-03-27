人民网北京3月27日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”论坛上发表主旨演讲时表示，加强亚洲金融安全网从全球层面来说，应继续推动国际货币基金组织（IMF）份额改革，更好发挥IMF作为全球金融安全网核心的作用。

“IMF是以份额为基础的国际金融机构。份额规模决定了IMF危机救助能力，份额占比决定了成员国在基金组织的投票权和获取融资的规模。”潘功胜说。

潘功胜强调，份额占比的调整对于IMF治理、代表性和合法性都至关重要。近期，IMF第16次份额总检查如期完成，各方将实现等比例份额增资，进一步增强了IMF的危机救助能力，但IMF当前的份额占比难以反映成员国在全球经济中的相对地位。开展份额占比调整是改善IMF治理结构，增强IMF履职能力的必然要求。

潘功胜指出，亚洲国家应合作推动IMF份额改革，尽快实现份额占比调整。为更好反映亚洲国家在全球经济中的相对地位，特别是提高新兴市场和发展中国家的话语权和代表性，亚洲国家可推动各方尽快就新的份额公式达成共识，为实现份额占比调整奠定基础，确保基金组织是基于规则的、真正践行多边主义的机构。

(责编：罗知之、高雷)

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