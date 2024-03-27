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世界互联网大会数字丝路发展论坛将于4月16日在西安召开

2024年03月27日15:34 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （焦磊）3月27日，世界互联网大会数字丝路发展论坛新闻发布会在北京举行，宣布世界互联网大会数字丝路发展论坛将于4月16日在陕西西安召开。

世界互联网大会数字丝路发展论坛新闻发布会现场。人民网 焦磊摄

世界互联网大会数字丝路发展论坛新闻发布会现场。人民网 焦磊摄

据了解，数字丝路发展论坛由世界互联网大会主办，陕西省人民政府承办，是国际组织首次围绕“数字丝路”举办专题性论坛活动。本次论坛以“互联互通 共同繁荣”为主题，将围绕“数字互联 共建丝路”“丝路电商国际合作”“数字乡村与可持续发展”三个议题，展开广泛交流与讨论，为“一带一路”相关各方完善基础设施、发展数字经济、弥合数字鸿沟提供沟通交流的国际平台。

世界互联网大会秘书长任贤良表示，陕西西安是古丝绸之路的起点，是连接东西方的重要节点。早在2000多年前，陕西人张骞就从西安出发，开辟出横贯东西、连接亚欧的古丝绸之路。现在，陕西自贸试验区贸易伙伴遍及全球200多个国家和地区，成为跨境电商的重要聚集地。世界互联网大会选择西安举办论坛，就是要传承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，共创共享美好未来。

陕西省委常委、宣传部部长孙大光表示，陕西是科教大省、制造业大省、文化大省，创新实力雄厚、人才资源富集，在数字丝路发展方面具有明显优势和良好的基础条件。作为古丝绸之路起点和服务国家向西开放的重要门户，举办这次论坛，有助于陕西发挥优势，驱动数字经济发展，与共建“一带一路”国家携手发展新质生产力，将三秦大地这片生机勃发的热土变成共建共享的广阔天地。

西安市委常委、宣传部部长姚立军表示，目前，西安已全面启动本次论坛的前期组织筹备工作，也将以此次论坛为契机，进一步深化交流合作，扩大朋友圈、激发新动能，加快推动数字产业化、产业数字化，与各位同仁携手推动数字丝路繁荣发展再上新台阶。

据介绍，数字丝路发展论坛将继续坚持世界互联网大会举办活动的国际性、专业性、代表性，围绕数字基础设施与能力建设、数字文化交流、跨境电商合作、数字技术赋能农业生产、促进乡村治理水平提升等方面，广邀国际组织、政府、重要企业和行业机构高级别代表，以及知名专家学者展开讨论。目前已有全球移动通信系统协会（GSMA）、上海合作组织、红十字国际委员会等国际组织，以及美光、高通、英特尔、诺基亚、思爱普、中兴通讯、拼多多、阿里巴巴、平安集团、联想等大会会员高级别代表确认参会。

本次论坛除了将继续举办会员代表座谈会等会员活动之外，还将启动世界互联网大会数字学院项目并举办数字丝路跨境电商研修班，整合优质资源，培养数字人才。世界互联网大会跨境电商工作组还将举行跨境电商竞争力评估研讨会，并发布跨境电商实践案例报告，为跨境电商行业创新发展、品牌出海等提供实践经验。（实习生张泊洋、王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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