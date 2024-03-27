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央行：完善金融安全网建设 为经济发展提供重要保障

2024年03月27日15:40 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”论坛上发表主旨演讲时表示，加强亚洲金融安全网在国别层面，要完善各国国内金融安全网的建设，为亚洲经济体提高经济韧性和繁荣提供了重要保障。

潘功胜介绍，中国历来高度重视主动防范化解金融风险，国内金融安全网的建设始终秉承“事前防范金融风险过度积累，事中、事后快速高效处置风险”的原则。

一是强化金融机构的公司治理和风险管理。稳健的金融机构是金融安全网的坚实基础。本世纪初，中国主动对几家国有大型银行实施改革重组并取得成功，几家大型银行已成为中国金融体系的中流砥柱，有力地支撑了中国经济的持续较快增长。

二是加强金融监管。金融监管是金融安全网的“第一道防线”。中国根据金融市场和金融体系的变化，适时优化调整金融监管体制，促进宏观审慎管理、微观审慎监管、行为监管等各司其职、相互配合、形成合力。

三是强化处置资源保障。中国目前有存款保险基金、保险保障基金、证券投资者保护基金、信托业保障基金，以及金融稳定保障基金，均已有一定规模的积累。2015年中国建立的存款保险制度，目前执行的50万元偿付限额能为99%以上的存款人提供全额保障，实行风险差别费率机制，奖优罚劣促进机构审慎经营，并被赋予金融风险早期的纠正职能。

四是发挥好最后贷款人职能。中国人民银行在大型银行改革重组、金融风险处置和系统性金融风险防控中，发挥了重要的积极作用，有力地维护了中国的金融稳定。

五是强化金融稳定的法治保障。中国正在制定《金融稳定法》，着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制，和科学合理的风险处置成本分担机制。

(责编：罗知之、高雷)
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