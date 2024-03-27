人民网北京3月27日电 （记者杨曦）27日，在自然资源部举行的例行发布会上，自然资源部用途管制司副司长李亮表示，土地利用计划是国民经济和社会发展计划的专项计划，其年度规模和配置方式对经济社会发展具有重要作用。2024年自然资源部将继续坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，统筹安排全年土地利用计划，着力提高土地要素配置的精准性和利用效率，切实保障有效投资用地需求。

李亮介绍，2024年用地计划总量确定为600万亩，在配置方式上，主要有5项举措：

一是对重大项目用地，依据清单“应保尽保”。对纳入国家重大项目清单、国家军事设施重大项目清单项目用地，以及纳入省级人民政府重大项目用地清单的能源、战略性矿产、交通、水利、军事设施单独选址项目用地，由国家依据清单统一配置计划指标。

二是对未纳入重点保障项目用地，继续实施“增存挂钩”。既算“增量”账、更算“存量”账，继续实施增量安排与存量盘活挂钩机制，地方盘活存量越多，获得的计划控制量越多，推动地方持续盘活存量。同时，各省（区、市）在城镇开发边界内的年度增量空间使用规模上，至少为每年保留五年平均规模的80%，其余可用于年度间调剂，但不得突破分阶段控制总量，避免“寅吃卯粮”。

三是对经济发展优势地区倾斜安排基础指标。结合盘活存量土地核算计划指标情况、地区GDP、农业转移进城落户人口数量、吸收外省人口数量等，测算分解基础指标，进一步增强省级统筹能力，重点保障省委省政府重大战略、省级重大产业项目、重大民生工程用地，以及满足存量土地潜力小的市县基本需求。

四是对保障粮食和生态等其他优势地区奖励计划指标。为调动各地保护耕地积极性，对超额承担耕地保护任务的省份，按照一定比例奖励计划指标。为加强生态保护，根据生态保护红线划定面积比例和保护状况，对排名前十的省份以及红树林造林合格的有关省份，奖励一定额度计划指标。

五是支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴发展。继续戴帽下达每个脱贫县计划指标600亩，继续单列农村村民住宅建设用地计划。

“总体来说，今年持续优化土地利用计划管理方式，充分发挥计划的引导调控作用，增量配置更精准、更有效，切实增强土地要素对高质量发展的保障能力。”李亮说。

(责编：杨曦、高雷)

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