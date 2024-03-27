人民网北京3月27日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第四届中国国际消费品博览会有关情况。会上，海南省副省长陈怀宇表示，第四届消博会作为今年首场举办的国家级重大展会，以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题，坚持“市场化、国际化、专业化、数字化”办展理念，力争实现“绿色、效能、精品、精彩”的办展目标。

陈怀宇从五方面介绍了本届消博会：

一是聚焦精品新品展示。本届消博会继续坚持“精品、新品”路线定位，吸引来自59个国家和地区的3000余个消费精品品牌展出，一是保持原有并新增一批国际头部品牌，继续发挥消博会引领国际消费时尚趋势的作用；二是爱尔兰、法国、英国、西班牙等国家将带来一批未进入中国市场的高品质小众特色消费品牌亮相消博会，进一步满足消费者的个性化需求；三是对国内展商精中选优，邀请更多国货“潮品”与国际品牌同台展示，激发消费潜力。

二是持续提升展会效能。以满足客商需求为导向，全面提高展会市场化运作水平，优化展商采购商服务，策划举办系列高质量供需对接活动，切实提升客商参展参会质效。本届消博会预计各类采购商和专业观众超过5.5万人，在海南自由贸易港59国免签政策加持下，来自英国、新加坡、韩国、日本等10余个重点国别和地区的采购团和100余名全球头部企业高管将到会参加洽商和签约等商务活动。

三是策划活动更加精彩。结合中央经济工作会议提出的培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点，联合行业协会、专业机构、链主企业等，围绕旅游零售、智能家居、绿色金融、医疗健康、国际教育、女性时尚等热点话题举办6场主题活动。同期，策划举办新能源汽车众测环岛赛、消博之夜嘉年华、“观消博、游海南”等8场特色活动，营造浓厚的全岛办展氛围。

四是突出绿色办展理念。组委会发布了绿色办展指引，在参展、搭建、出行、餐饮、物流等方面各个环节使用环保可重复利用的材料，场馆及配套设施100％使用绿色电力，打造成为“绿色、零碳”展会。

五是提供优质城市服务。对标国内外一流展会水平，系统总结前三届消博会办展经验，根据海南地理气候特点，着重加强餐饮住宿、安全保卫、展馆设施、氛围营造、交通组织等各项城市服务保障工作，确保为各方来宾提供一流的参展体验和城市服务。

(责编：郝帅、高雷)

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