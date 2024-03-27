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商务部：推动高水平对外开放 扩大优质消费品进口

2024年03月27日16:06 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第四届中国国际消费品博览会有关情况。会上，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，近年来，商务部认真贯彻落实党中央、国务院系列决策部署，会同相关部门持续推动高水平对外开放，扩大优质消费品的进口，更好满足我国人民群众多元化的消费需求。根据海关的统计，2023年，我国进口消费品1.95万亿元，同比增长1.2%。初步统计，全年跨境电商零售进口额达到1417.7亿元，同比增长7%。

如何措施促进优质消费品的进口持续扩大，满足人民群众多元化的消费需求？对此，徐兴锋表示主要有两个方面：

第一个方面，进一步提升进口贸易便利化水平。二十大报告提出，要扩大面向全球的高标准贸易区网络，加快实施自贸区提升战略，深化多双边经贸合作，拓展多元化进口渠道。此外，还要做好国家进口贸易促进创新示范区的培育工作，现在有43个进口示范区，指导支持进口示范区结合自身特点和优势，加强服务和监管创新，打造优质消费者的进口平台。

第二个方面，充分发挥消费类展会的平台作用。继续办好消博会、进博会、广交会等重点展会，为各国优质消费品进入中国市场提供更多展示和交易平台。在展示和交易之外，要持续放大展会的外溢效应和影响力。

此外，如何解决外籍人员来华支付的便利性是一项重大工作。徐兴锋表示，根据国务院部署，商务部配合有关部门通过出台政策文件、发布《外国商务人士在华工作生活指引》等举措，进一步提升跨境商务人员往来便利，为企业商务合作创造更多条件，为提升国内消费供给注入新动能，逐步推动把中国超大规模市场打造成为世界共享的大市场。

(责编：郝帅、高雷)
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