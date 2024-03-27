人民网北京3月27日电 （黄盛）自然资源部3月份例行新闻发布会发布的数据显示，2024年1-2月，全国农用地转用和土地征收批准面积37591.70公顷（56.39万亩）、同比增长35.16%；其中国务院批准面积11127.72公顷（16.69万亩）、同比增长43.37%。1-2月我部批准建设项目先行用地面积868.95公顷（1.30万亩）、同比增长70.99%。

自然资源部国土空间用途管制司副司长李亮对此表示，用地组卷报批中的堵点难点问题正通过一系列有效举措被解决，目前政策效应逐步显现，为经济回升向好提供了有力支撑。

具体来看，自然资源部在2023年6月印发《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》，并在2024年2月印发《关于进一步改进优化能源、交通、水利等重大建设项目用地组卷报批工作的通知》，明确用地组卷报批具体政策措施；2024年3月还印发了《关于2024年土地利用计划管理的通知》，持续优化计划配置，切实保障有效投资用地需求。

自然资源部国土空间用途管制司副司长李亮（右二）在自然资源部3月份例行发布会上。人民网 黄盛摄

政策持续供给下，自然资源部在用地预审方面，缩小用地预审范围、改进用地预审审查；在农用地转用和土地征收方面，明确了铁路“四电”工程用地可单独办理用地报批、因初步设计变更引起新增用地可补充报批、重大建设项目直接相关的改路改沟改渠和安置用地可与主体工程分别报批等报批规则；在先行用地方面，将报国务院批准用地的列入《国家公路网规划》工程的改扩建项目以及省级能源、交通、水利建设项目全部纳入先行用地适用范围。

另据李亮介绍，2024年用地计划总量确定为600万亩，在配置方式上，主要是对重大项目用地，依据清单“应保尽保”；对未纳入重点保障项目用地，继续实施“增存挂钩”；对经济发展优势地区倾斜安排基础指标；对保障粮食和生态等其他优势地区奖励计划指标；支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴发展，继续戴帽下达每个脱贫县计划指标600亩，继续单列农村村民住宅建设用地计划。

此外，自然资源部发布的数据也显示，2024年1-2月，全国国有建设用地供应总量6.7万公顷，同比增长4.8%。其中，工矿仓储、房地产和基础设施三类用地供应量分别为2.2万公顷、7666公顷和3.8万公顷，三类用地占比分别为31.9%、11.4%、56.7%。

(责编：乔业琼、高雷)

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