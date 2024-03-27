3月27日，交通银行发布2023年度业绩：报告期末，集团资产总额达到14.06万亿元，较上年末增长8.23%。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）927.28亿元，营业收入2,575.95亿元，均实现同比正增长。

年报显示，普惠金融方面，交通银行加大对小微企业和乡村振兴的金融支持，服务扩内需促销费，稳步提升普惠金融业务发展质效。报告期末，普惠型小微企业和涉农贷款余额分别较上年末增长29.38%、24.80%，较2020年末增长159.99%、54.94%；个人消费贷款余额1,581.17亿元，较上年末增长86.25%。

贸易金融方面，交通银行积极服务产业链供应链发展和高水平对外开放，进一步增强贸易金融服务实体经济和双循环新发展格局的能力。全年贸易融资发生额、产业链金融业务量、跨境人民币收付量分别达到2020年的2.4倍、2倍和2.5倍。

科技金融方面，报告期末，交通银行战略性新兴产业贷款、“专精特新”中小企业贷款、科技型中小企业贷款增速分别为31.12%、73.95%和39.54%；科技金融授信客户数较上年末增长41.20%。

财富金融方面，报告期末，交通银行境内银行机构管理的个人金融资产较上年末增长8.23%，较2020年末增长28.21%；集团理财产品余额较上年末增长7.91%，较2020年末增长19.06%。

绿色金融方面，报告期末，交通银行绿色贷款余额较上年末增长29.37%，较2020年末增长126%，投资绿色债券余额较上年末增长68.66%。

数字化建设方面，报告期内，金融科技投入120.27亿元，同比增长3.41%；为营业收入的5.64%，同比上升0.38个百分点。报告期末，金融科技人员达到7,814人，较上年末增长33.30%，占集团员工总人数比例8.29%，较上年末上升1.91个百分点。

强化全面风险管理方面，报告期末，集团不良贷款率为1.33%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率195.21%，较上年末上升14.53个百分点。报告期内，共处置不良贷款647亿元，其中实质性清收333.30亿元。

交通银行相关负责人表示，2024年，交行将聚焦金融强国建设目标，以推进高质量发展为主题，以深化金融供给侧结构性改革为主线，统筹高质量发展和高水平安全，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，加快建设具有特色优势的世界一流银行集团，为推进中国式现代化作出积极贡献。

(责编：曹淼、李源)

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