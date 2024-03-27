中国水科院揭示草鱼脂代谢新机制
2024年03月27日16:49 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （方经纶）据中国水产科学研究院官网消息，珠江所水产养殖与营养研究室基于肠-肝轴揭示了草鱼脂代谢新机制。
据介绍，草鱼是我国养殖产量最大的鱼类，但是腹腔脂肪堆积严重影响了其健康生长和养殖效益。尽管有些学者探究草鱼肝脏脂肪堆积的成因，但其分子机制仍未完全理解。探究“肠-肝轴”分子对话可能是阐明淡水鱼肝脏脂肪堆积机制的最有效方式。
由此，研究团队基于微生物学、生理生化、分子生物学等方法，从“肠-肝轴”视角剖析了蚕豆致使草鱼肝脏脂肪堆积的分子机制。结果显示，蚕豆诱导草鱼肠道菌群失调、降低短链脂肪酸含量、增加肠道通透性、促进细菌易位，诱导了肝脏脂肪堆积。本研究结果不仅为理解草鱼肝脏脂肪代谢提供重要理论基础，也将为淡水养殖鱼类的脂代谢调控提供新颖视角。
(责编：方经纶、高雷)
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