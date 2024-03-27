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国泰航空夏秋航季将增加内地航班运力

2024年03月27日16:51 | 来源：人民网
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随着民航即将进入夏秋航季，由3月31日起，国泰航空将在多条内地航线上增加运力，为旅客往来内地与香港，以及经香港国际枢纽前往世界各地提供更多便捷及灵活选择。据悉，换季后，国泰集团每周将营运超过210对航班往来内地16个城市的18个航点。

国泰航空相关负责人表示，在北京和上海航线上，国泰航空往来北京首都国际机场与香港国际机场的航班将增至每天6对。结合国泰集团旗下低成本航空香港快运每天1对往来大兴机场的航班，集团每周将在北京两个国际机场提供近50对航班。国泰航空往来浦东国际机场的航班将从冬季的每天6对增加至每天7对。结合国泰每周9对往来上海虹桥的客运服务，国泰将在上海“两场”提供每周58对航班。

据了解，随着西安与青岛纳入内地赴港澳“个人游”城市。国泰航空也于早前宣布将增加这两条航线上的运力。往来西安与香港的航班将由每周3对增至每周5对，每周增加约800个机位。在青岛香港航线上，每天一对往返青岛的航班，将以较大型客机执飞，每周增加约360个机位。

此外，其他增加运力的航线还包括：往来温州的航班将增至每周7对；往来杭州的航班将增至每天2对；往来重庆的航班将增至每周4对；往来福州的航班将增至每周10对；往来厦门的航班将增至每天2对；往来海口的航班将增至每周4对。

该负责人还提出，在粤港澳大湾区，国泰航空也持续强化多式联运服务，打造涵盖海陆空等多种便利出行方式。目前，在广州白云国际机场提供每天2对往来香港的航班。此外，每天超过20对船班往来大湾区六大码头与香港国际机场，让大湾区旅客可享受“一站式”出行体验，便捷地经由香港国际机场接驳国泰航班飞往世界各地。

(责编：董童、李源)
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