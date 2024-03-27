人民网记者提问。生态环境部供图

人民网北京3月27日电 （欧阳易佳）3月27日，生态环境部召开3月例行新闻发布会。生态环境部科技与财务司司长王志斌在会上回答人民网记者提问时表示，2018年生态环境部成立国家长江生态环境保护修复联合研究中心，重点以支撑长江保护修复攻坚战为目标，聚焦以磷为核心的流域水质目标管理、水生态完整性评估等六大专题，开展关键技术协同攻关和驻点城市“一市一策”科技帮扶，取得一系列科研成果，成效显著。

构建长江保护修复攻坚战“知识库”和“工具箱”。王志斌表示，系统诊断长江水生态环境突出问题，揭示问题成因及机理；研究建立全时空“诊”、全过程“控”、全方位“治”、全要素“保”的长江水生态环境保护修复技术体系，重点构建了水环境精准溯源和系统治理、水生态调查—评估—修复等技术模式，形成覆盖全链条的科技供给。建立长江流域生态环境智慧决策平台，服务推动沿江省市科学数据共享。

“围绕长江流域水生态考核试点等攻坚战重要任务，开展关键指标内涵判定、期望值确定、监测关键技术和质控关键技术联合攻关，支撑出台《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》。”王志斌说，“我们坚持需求导向，开展‘风险防范—污染管控—排口管理—水源保障’管理技术研发，全力支撑饮用水水源地安全保障、入河排污口排查整治、黑臭水体整治、化工园区水污染治理、历史遗留矿山和尾矿库污染防控等攻坚战专项行动。组织专家团队赴杭州亚运会、成都大运会现场进行问题研判，圆满完成国家重大活动的水环境质量保障任务。”

王志斌表示，要以科技助力长江保护修复攻坚战地方精准施策。以联合研究成果为基础，“前店后厂”，送科技、解难题。分两批派驻66个驻点专家团队开展水环境形势分析、磷污染来源解析，以及122个水体水生态调查评估等，形成源清单、问题解决方案等700余份，帮扶地方解决治理难题。与2018年相比，驻点城市总磷浓度平均下降约30%，“一江碧水向东流”的美景重现，人民群众的生态环境获得感、幸福感显著提升。

(责编：乔业琼、高雷)

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