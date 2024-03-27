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尺素金声丨家电以旧换新，“换”出怎样的市场机遇？

2024年03月27日19:28 | 来源：人民日报客户端
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　　金三银四，家电消费进入传统旺季。在北京市朝阳区某家电卖场，消费者王佳选择“以旧换新”订购了1台节能空调，不仅有专业人员上门拆卸，无需为处置旧家电发愁，而且能享受300元的抵扣，方便又实惠。

　　不论是在线下家电卖场，还是在线上电商平台，家电“以旧换新”，都受到消费者的欢迎。

　　近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。方案提出，到2027年，废旧家电回收量较2023年增长30%。为实现这一目标，提出“支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动”“开设线上线下家电以旧换新专区，对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠”“加快实施家电售后服务提升行动”等具体举措。

　　在中国消费市场中，家电消费是个“大块头”。商务部数据显示，2023年，中国主要品类家电保有量超过30亿台，每百户居民拥有空调、冰箱、电视均超百台。可以说，激发家电消费的更大活力，是扩大消费的一个有力抓手。

　　随着市场不断发展，中国家电市场已从“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。相当一部分比例的消费者购买家电，不是“从无到有”式地添置新产品，而是“从有到优”式地用新产品替代老产品，属于更新型消费。推动家电以旧换新，不仅能释放潜在需求，也有利于节能降碳，还能减少一部分产品长时间使用而带来的安全隐患，可谓一举多得。

　　以旧换新的潜力，从一组数据中可见一斑。今年初，商务部组织的“2024全国网上年货节”上，浙江、重庆、江西等地举办焕新消费节等活动，主要电商平台对200多个品类、千余种家电开展以旧换新，节能中央空调、折叠屏手机线上销售额分别实现262.1%、131.2%高速增长。消费者对于更高质量、更智能、更绿色、更具个性化的消费品需求日益增长，随之而来的产品更新需求非常可观。

　　市场需求毋庸置疑，如何更好地激发？

　　作为以旧换新链条中的重要一环，旧家电如何估价、谁来回收、怎样处置，直接关乎消费者以旧换新的消费体验，也影响以旧换新工作的成效。要采取更加有针对性的举措，让旧商品回收循环利用更加高效畅通，给消费者更多实惠、更多便利、更多选择。要进一步完善旧家电的逆向物流体系，提高逆向物流的组织方式和运行效率，更大程度地保留旧家电的价值，从而更多地回馈给消费者，给消费者带来更大的实惠，让以旧换新消费更有吸引力。

　　据介绍，商务部将会同有关部门和地方加强标准建设，加紧制修订废旧家电回收规范、估值评价规则等系列标准；同时强化要素保障，用好现行各类政策工具，支持废旧家电家具等再生资源回收体系建设；另外，将开展宣传推广，普及节能减排知识，传播绿色低碳理念。

　　消费是拉动经济增长的主要引擎。2023年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%。专家分析，推动汽车、家电等以旧换新是今年促消费工作的一个重点。要加强支持引导，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动打通以旧换新的难点堵点，稳定和扩大传统消费，在尊重消费者意愿的基础上，更好地满足消费品换新、升级的需要，持续释放中国超大规模市场的巨大潜力，为经济回升向好提供充沛活力。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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