人民网博鳌3月27日电 （记者许维娜）作为博鳌亚洲论坛的传统旗舰报告，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（以下简称《报告》）3月26日对外发布。《报告》认为，全球对亚洲货物贸易的依存度保持稳定。其中，中国的货物贸易出口竞争力优势明显，中国对其他亚太经济体的出口贸易持续增长。

放眼全球，中间品贸易已经成为当今国际贸易的主体。“尽管全球价值链供应链发生变化，但中国凭借其庞大的市场规模优势，仍然保持着亚洲中间品贸易的主导地位。‘新三样’中间品贸易快速增长。”报告写作成员、对外经济贸易大学原副校长林桂军向人民网记者表示，在全球最重要的22种产品中，中国仍有20种产品占有全球最大份额，取代中国主导地位的难度较大。结合当前发展经验，各国应发挥市场力量，努力“顺之”而非“违之”。

当前，亚洲区域经济一体化进程持续推进，如何看待未来的走向和趋势？

“针对报告中有关亚洲经济一体化议题时，我们有针对性地考察了几个关键指标。”林桂军表示，一是关注亚洲各国对出口的依赖程度，二是关注亚洲各国对出口贸易的依赖程度，三是关注亚洲生产一体化水平。

林桂军分析称，从上述几个角度来看，可以初步归纳出以下结论：2022年亚洲各经济体对出口的依赖程度呈现上升趋势。具体而言，2022年亚洲经济体之间的贸易相互依存度保持高位，中国和东盟的货物贸易中心地位保持稳定，区域价值链向东盟和印度转移的趋势更加明显。未来，亚洲仍需加强区域合作以应对挑战。

《报告》除聚焦亚洲经济体的货物贸易和金融市场发展外，还对人工智能、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等亚洲经济热点议题进行了分析。

“科技进步的代价与经济市场价值并存。”谈及人工智能对经济发展的影响，林桂军表示，从国际层面上来看，人工智能需要政策协调，各国要建立有道德、负责任的统一标准，为人工智能技术的未来发展提前做好准备。

《报告》指出，RCEP作为当前全球人口总量、经济总量和货物贸易量最大的自贸区，不断释放制度红利，助推区域内贸易投资蓬勃发展，产业链供应链联系更加紧密。

在林桂军看来，未来RCEP需要进一步拓宽议题、扩大开放范围和深度，发展成为经济全球化的重要驱动力量。

(责编：乔业琼、高雷)

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