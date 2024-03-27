人民网博鳌3月27日电 （记者李栋）“中国人民银行目前已经与29个国家和地区的中央银行和货币当局签署了双边本币的互换协议，互换总规模约4万亿人民币，有效促进了跨境贸易和投资。”27日，央行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”论坛上做主旨演讲时表示。

“双边的货币互换是金融安全网的重要组成部分。双边货币互换既可促进双边贸易和投资，又是全球金融安全网有益的补充。如在国际金融市场动荡或一些国家发生银行业危机期间，主要经济体央行之间通过双边互换提供了紧急的流动性支持，有效缓解了全球金融市场的波动。”潘功胜说。

潘功胜介绍，亚洲的双边货币互换合作不断加深。随着亚洲经济一体化的深入，亚洲的本币结算需求上升，双边货币互换合作规模不断扩大。目前，东盟与中日韩（10+3）在区内的双边货币互换规模已超3800亿美元。

“中国人民银行愿与亚洲各经济体继续深化货币合作，促进双边贸易和投资的便利化，为维护区域金融稳定贡献力量。”潘功胜说。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经