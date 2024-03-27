交通运输部公布2月网约车数据：订单信息达7.75亿单
2024年03月27日09:22 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，据网约车监管信息交互系统统计，截至2月29日，全国共有341家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加2家。
数据显示，全国各地共发放网约车驾驶员证671.3万本、车辆运输证282.1万本，环比分别增长1.5％、0.3％。
网约车监管信息交互系统2月份共收到订单信息7.75亿单，环比下降14.9％。
在主要中心城市中，订单合规率排名前三的是杭州、广州、深圳，杭州、广州、深圳、厦门、青岛、海口、天津、成都、郑州、济南、南昌、福州、贵阳、南京、南宁、重庆、宁波、兰州、西安等20个城市订单合规率均在80％以上。
2月订单合规率增长前3名的依次是太原、大连、上海。
(责编：王连香、高雷)
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