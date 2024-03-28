中央气象台发布沙尘暴黄色预警
2024年03月28日09:12 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，3月28日08时至29日08时，新疆南疆盆地、内蒙古中东部、宁夏北部、陕西北部、山西、河北、北京、天津、山东、河南北部、黑龙江西部、吉林西部、辽宁中西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古中部等地的部分地区有沙尘暴。
防御指南：
1．做好防风防沙准备，及时关闭门窗；
2．注意携带口罩，纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤；做好精密仪器的密封工作；
3．把围板、棚架、临时搭建物等易被风吹动的搭建物固紧, 妥善安置易受沙尘暴影响的室外物品；
4．由于能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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