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博鳌“好声音”

亚洲经济增长动能强劲 张宇燕：仍面临多方面挑战

2024年03月28日08:44 | 来源：人民网
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人民网博鳌3月28日电 （记者许维娜）作为博鳌亚洲论坛的传统旗舰报告，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（以下简称《报告》）3月26日对外发布。《报告》认为，亚洲经济增长和地区经济一体化的动能强劲，2024年亚洲经济总体表现值得期待。

“根据《政府工作报告》，今年我国经济增长的预期目标仍然是5%左右，但我认为实际情况可能会高于预期目标。”在博鳌亚洲论坛现场，报告写作团队成员、中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕向人民网记者表示，当前最主要的还是要稳定信心。

结合《报告》内容，张宇燕对就业、物价等多个方面进行了分析。张宇燕表示，失业率方面，今年亚洲失业率为4.7%，明显低于去年全球的5.16%，这一数据总体上较为可观；物价方面，亚洲各国在实施紧缩政策后，通胀率下降，通货膨胀趋于平稳状态。

金融市场方面，张宇燕表示，去年很多亚洲国家股市呈上涨趋势，但另一方面，货币价值相对下降。十年期国债收益率开始回落，银行部门的不良贷款率也在下降，“所以亚洲金融市场发展将趋于稳定。”

贸易与投资方面，张宇燕认为，亚洲各国面临较大压力，但有望回转。“这里有几个积极因素，比如数字贸易加速发展、旅游业复苏加快、亚洲区域全面经济伙伴关系协定、经济贸易安排继续推进亚洲价值链和产业链的重构等因素，是推动亚洲贸易和投资发展的重要积极因素。”

展望未来，张宇燕表示，亚洲地区外部宏观经济政策环境还存在很多不确定因素。除了发达经济体的货币政策变化以外，一方面需要预防通货膨胀回潮，另一方面也要寻求经济增长、创造就业机会。

(责编：杨曦、高雷)
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