李学华

原标题：阿联酋鼓励发展生物燃料

近日，阿联酋联邦内阁批准了《国家生物燃料政策》，旨在为生物燃料的销售制定法规和控制措施，以监督生物燃料的分配，建立生物燃料生产和利用标准并加以贯彻实施。该政策支持阿联酋能源结构向清洁和可持续能源转变，并承诺通过增加生物燃料的使用来减少碳排放，促进可持续发展，减少气候变化对其产生的影响。这是阿联酋在发展清洁和可持续能源道路上迈出的重要一步，将进一步强化其对清洁能源和气候行动目标的承诺。

推进能源转型

阿联酋能源和基础设施部部长马兹鲁伊表示，《国家生物燃料政策》将在阿联酋的减排行动中发挥重要作用。到2050年，阿联酋生物柴油消费量将增加20%，这将大幅减少碳排放。如果生物柴油使用比例达到100%，柴油汽车的碳足迹将减少75%。生物柴油是一种从植物油等可再生资源中提炼出来的燃料，它将成为打造可持续运输解决方案的基石。马兹鲁伊表示，《国家生物燃料政策》将有助于阿联酋实现“国家能源战略2050”的目标，以及到2050年实现净零排放的承诺，将推动循环经济在基础设施、交通和制造业等各个领域的实施。

早在2017年，阿联酋政府就推出了《国家能源战略2050》，计划到2050年，将清洁能源占能源消费总量的比重提高到50%。2023年7月，阿联酋政府批准《国家能源战略2050更新》，计划到2030年将可再生能源装机容量增加两倍以上，使清洁能源在总能源结构中的份额提高到30%。2022年，阿联酋政府发布《2050年国家可持续航空燃料路线图》，提出将发展本国可持续航空燃料（SAF）生产能力，目标是到2030年，每年生产7亿升可持续航空燃料。2023年7月，阿联酋加入了全球生物燃料联盟。2023年12月，阿联酋批准了《可持续航空燃料总体政策》，要求到2031年，在阿联酋机场向阿联酋航空公司供应的燃料总量中，至少有1%是本地生产的可持续航空燃料，并将建立可持续航空燃料国家监管框架。

阿联酋是第一个通过“2050年净零排放战略倡议”的中东国家，并于2023年主办《联合国气候变化框架公约》第28届缔约方大会（COP28），推动大会达成“阿联酋共识”，呼吁各缔约方采取行动，争取到2030年在全球范围内实现可再生能源发电能力增加两倍、能源效率提高一倍的目标。阿联酋出台《国家生物燃料政策》也是为了展现其在落实清洁能源和气候行动目标承诺方面的决心和实践。

释放经济潜力

除了环境效益之外，《国家生物燃料政策》还具有释放经济机遇的潜力。该政策倡导循环经济原则，鼓励利用废料，例如粪便、有机垃圾和废食用油等废物作为生物燃料生产的原料。将副产品转化为能源，不仅可以改善废弃物管理和改善环境，还能为基础设施、制造业、农业和食品饮料行业的发展注入活力，从而促进循环经济和能源安全，为实现更加绿色的经济和更具弹性的能源结构提供支持。

自2015年以来，生物燃料生产在阿联酋开始升温。阿联酋能源和基础设施部与卢塔生物燃料公司日前签署谅解备忘录，旨在促进双方在开发、推广和利用生物燃料作为国家可持续替代能源方面的合作。卢塔是一家利用食用油生产生物燃料的循环经济先驱企业，其在迪拜的生物燃料工厂已于2022年投产，日产量可达100吨。

阿联酋阿布扎比废物管理公司去年与奥地利油气集团签署了协议，探讨在该国投资生物废物利用和生物燃料生产。近日，该公司宣布与兰扎科技全球公司合作，对利用城市和商业固体废物生产可持续航空燃料进行可行性研究。

根据国际航空运输协会的估算，全球航空业若想实现2050年净零排放目标，到2030年，可持续航空燃料的使用量必须增至300亿升，到2050年需增至4500亿升，这将需要1.45万亿美元到3.2万亿美元的资金投入。根据《2050年国家可持续航空燃料路线图》，到2030年，阿联酋每年将生产7亿升可持续航空燃料，可累计减少约480万吨二氧化碳排放。阿联酋还计划在未来出口部分本地生产的可持续航空燃料，预计到2030年将为阿联酋提供累计17亿美元的出口收入。

开发交易市场

《国家生物燃料政策》旨在制定生物燃料的标准规格，管理生物燃料的生产和交易。

生物燃料将在阿联酋的碳交易所（ACX）进行交易。阿布扎比全球市场是第一个将生物燃料合同作为环境工具（一类金融工具）进行监管，并经营生物燃料现货和衍生品交易的交易所，以及清算所颁发许可证的司法管辖区。2022年，阿布扎比金融服务监管局授予阿布扎比碳交易所“认可投资交易”许可证，允许ACX在全球范围内进行生物燃料合同交易。作为发展生物燃料市场的催化剂，ACX致力于与世界各地的监管机构和政策制定者合作，积极维护参与者的信心及其市场的可靠性。

目前，阿联酋公司正在积极开展生物燃料交易。2023年8月，阿布扎比国家石油公司与埃塞俄比亚签署了一份意向书，以扩大在生物燃料原料生产、碳信用额度生成和农业方面的合作。阿布扎比主权财富基金穆巴达拉则通过投资收购等方式成为巴西生物燃料公司阿特沃斯的股东之一，阿特沃斯计划未来3年投资超过16亿美元，利用甘蔗生产净零乙醇、生物甲烷、第二代乙醇和可持续航空燃料。

建立一个强大的本地生物燃料市场不仅能满足阿联酋的减排需求，也有助于确保国家能源安全，还能促进运输、农业和酒店业等其他行业的可持续发展，促进绿色经济的发展，创造一个更加绿色和更加可持续的未来。

(责编：郝帅、杨迪)

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