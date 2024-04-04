李 景

原标题：研学创收拓宽振兴路

“我太喜欢这里的课堂了，不仅能学到航空航天特色课程，还能玩旱地冰壶、高空拓展这些平时体验不到的项目。”近日，台州学院附属学校的同学们在台州中科院研学实践教育营地开展为期3天的研学实践活动后，不少学生表示受益匪浅。研学游热潮带来了近千万元的营业收入，为其所在乡村——前所村的乡村振兴开辟出一条新路径。

浙江省台州市椒江区前所街道前所村是一个听涛枕潮的港口乡村。作为民营经济重要发源地之一，伴随着产业园、小微园、商业区等遍地开花，当地乡村的集体经济来源也大多以租赁收入为主。但前所村坐拥山水资源、景色优美、交通便利，如何整合资源、壮大集体经济，打造独具特色的“美丽乡村”，一直是摆在面前的难题。

2019年，教育部等多部门提出继续对加强研学实践教育基地（营地）课程资源和服务平台建设予以支持，这一消息给前所村带来了极大启发。前所村党委书记李贺龙回忆，“当时，前所中学东边区块占地面积不小，因历史遗留原因无人管辖，违规搭建的鸡鸭养殖场、废旧品回收站严重影响了乡村容貌，如果能把该地块作为研学基地，既解决了环境问题又能带来创收，一举两得。”

前所村的想法很快得到椒江区有关部门支持，在多方牵线搭桥下，前所村获得与中科院下属中心的合作机会。经过半年多建设，2020年4月，台州市中科院研学实践教育营地建成开营，基地占地面积约165亩，包括17个科技教室、军事营地、中草药种植基地等，细分课程80多项。它不仅是以北京中科院航天航空、现代科技为特色的全国性综合实践研学营地，也成为台州市最大的可住宿研学基地。

为了将名声打得更响，基地开始尝试直播。如今，基地直播数据每天都能够达到7万人，研学品牌的名气也越来越响，来自附近市县，甚至外地的团队都慕名而来。

李贺龙表示，接下来，前所街道将以研学基地为基础特色，发展亲子游等乡村旅游，并积极与周边村落合作，将附近双洋村的荷花观赏、太平山的露营等旅游资源串联起来，让更多村民享受到研学带来的红利，共同探索强村富民的发展路径。

(责编：郝帅、杨迪)

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