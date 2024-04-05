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轨道上的长三角在“提速”

2024年04月05日08:46 | 来源：光明日报
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原标题：轨道上的长三角在“提速”

日均发送200万人次，相当于一座城市在“流动”；年千亿元建设投资，构筑一张高铁网带动万亿级产业；打通关键“节点”，实现区域一体化“跨界无感”……轨道上的长三角运营、建设、赋能均在“提速”。

日均200万人次

城市在“流动”

4月3日，清明假期“出游热潮”提前启动，长三角铁路迎来客流高峰，单日发送旅客315万人次。

中国铁路上海局集团有限公司工作人员介绍，300万人次以上属于“大客流”，但也几乎成为长三角假期的常态。今年以来，长三角铁路的日均客流超过了200万人次，较去年同期增长了20%左右，相当于一座城市在常态化“流动”。

出行便利化激发了老百姓的出行热情，客流涌动凸显经济热度正在回升。

今年一季度刚过，长三角铁路发送旅客已超2亿人次，其中，去年9月28日开通的沪宁沿江高铁截至2024年3月31日，已安全发送旅客553万人次。

长三角路网建设步伐持续加快。截至2023年底，长三角铁路已拥有25条高铁，2023年长三角铁路年发送旅客8.08亿人次。

当前，上海和南京之间每天往返的列车达622趟，运营时间内平均2.7分钟就有一班；紧邻上海的江苏苏州，现在每天8点前开出往上海方向的早通勤高铁列车20趟，几乎趟趟爆满。

公交化开行、覆盖式路网，让长三角的旅客出行更顺畅，长三角城市之间已越来越“近”。

年千亿元投资

带动万亿级产业

崇启公铁长江大桥3号、4号主墩承台首次浇筑完成，崇太长江隧道“领航号”盾构机刀盘与主机成功合体，上海至南京至合肥高铁宝慧制梁场首榀箱梁完成浇筑……今年以来，长三角铁路建设热火朝天。

2024年内，长三角铁路部门预计完成基建投资超1400亿元。“千亿元”投资几乎成为长三角地区铁路建设的“基本盘”。2023年，长三角铁路完成基建投资1253亿元。此前，已连续8年保持800亿元以上的年投资额，为加快构建长三角地区现代化铁路基础设施体系打下扎实基础。

长三角城市群将加快打造以上海为中心，以南京、杭州、合肥为副中心，以宁波、温州、徐州、黄山等城市为节点，以城际铁路为通道的“多三角、放射状”城际铁路网。

长三角铁路网建设极大释放了地区经济发展潜力，增进了城市之间的产业互通、协同合作。同时，产业集聚进一步推动贸易增长。中国铁路上海局集团有限公司货运部副主任孙健介绍，今年以来，长三角地区中欧班列客户询价、订舱意向明显增多，发运需求和运量均有所增长。

这个“四边形”

让一体化“跨界无感”

当前，上海逐步形成四个综合交通枢纽的格局。上海虹桥火车站，和正在建设中的上海东站、上海宝山站和上海松江站，这四个站都具有联通长三角、长江经济带、沿海经济带的重要节点作用，四个角相连构成一个四边形，正逐步打开一张长三角一体化“跨界无感”的铁路网。

上海虹桥火车站已是中国最繁忙的高铁车站之一，单日最多有735趟动车组列车停靠办理客运业务，运营高峰期平均不到1分钟就有一趟动车组列车到发，其发挥的综合交通枢纽作用，已经在推动产业发展、开放合作，便利百姓生活等各方面得到充分体现。

正在建设中的上海东站、上海宝山站和上海松江站，让长三角高铁网纵横交错、快速通达，增进长三角紧密联系的同时，发挥“江海联动”的积极作用。

以宝山站为例，它是新建沪渝蓉高铁（北沿江高铁）的上海始发站，是沪通铁路的中间站。

“沪渝蓉高铁是东西向，沪通铁路是南北向，宝山站就在中心连接点上，这让宝山向北、向南、向西都能够辐射广阔腹地。加上位于长江入海口的区位优势，宝山成为能南能北、能里能外的开发热土。”上海市宝山区投资促进服务中心主任朱广力说。

以上海到南通为例，目前需要1个半小时车程，沪通铁路运营后，宝山至南通最快只需要26分钟；宝山至上海浦东国际机场从1小时缩短至30分钟左右，真正释放“半小时经济圈”的同城效应。

联通上海浦东国际机场的上海东站同样是重要交通枢纽，该项目距离上海浦东国际机场T1航站楼约5公里，总建筑面积约100万平方米，车场规模按照14台30线规划设计，建成后将成为上海第二大综合交通枢纽。

松江站目前服务于沪昆铁路，未来还将引入沪苏湖高铁，预留了沪杭城际铁路，加上浦东枢纽与松江枢纽的东西联络线、市域嘉青松金线等接入，又进一步便利了东西枢纽之间的联络。

“让企业‘跨界无感’，会进一步带来新的投资选择和发展机遇，在交通经脉联通的条件下，长三角地区、沿长江经济带的产业布局会更加注重通盘考虑，企业落地更能各得其所。”朱广力说。

（新华社上海4月4日电 记者贾远琨、龚雯）

(责编：罗知之、陈键)
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