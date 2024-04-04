人民网北京4月4日电 （记者许维娜）质量基础设施是促进产业发展、科技创新、国际贸易和实现可持续发展的重要技术基础，被称为基础之基础。当前，为促进现代化产业体系建设，多地聚焦中小企业质量提升，搭建质量基础设施“一站式”服务平台，用心用情用力解决企业的困难事、烦心事。

据了解，去年以来，山东省市场监管局利用“质享山东”线上线下一体化服务平台，线上整合306万项质量要素数据资源，线下提供7000余种产品服务，覆盖多个领域，有效促进了质量要素与产业需求的精准对接，提升了全省质量基础设施服务的系统性、集成性和便捷性。

“全省已建立116个质量基础设施‘一站式’服务平台，为企业提供及时的质量诊断与解决方案。面向特定应用场景，已设计了1420项个性化质量服务方案，如绿色建材行业的综合服务方案等。同时，还绘制了全省4142家质量技术机构的分布图。”山东省市场监管局质量发展处负责人表示，下一步将评估和提升服务质量，并争创国家级质量基础设施项目。

接下来，山东省市场监管局将围绕质量治理能力提升、质量强企赋能提升、质量强链联动提升、质量强县区域提升等四大攻坚战，强化质量基础设施集成应用，推动产业链高端化、智能化、绿色化、集群化发展，培育新质生产力。同时，评选推出一批经济实力雄厚、质量优势突出的质量强县（市、区），争创质量强国标杆城市、国家质量品牌示范区。

山东省是我国加快构建更高水平质量基础设施的一个缩影。近期，贵州、陕西等地都在通过各种形式完善质量基础设施服务。

不久前，贵州省发布《贵州省质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升工作方案（2024—2025年）》，提出到2024年底，贵州省将布局建设国家产业计量测试中心、国家标准验证点等质量基础设施项目。到2025年底，质量基础设施“一站式”服务站实现贵州省所有县、市、区全覆盖。

近日，陕西省六部门联合印发了《陕西省质量强企强链强市三年行动方案》，瞄准先进制造、现代能源、文化旅游、战略性新兴产业4个万亿级产业集群，聚集氢能、新一代信息技术等战略性新兴产业，统筹现代农业、食品加工等传统优势产业。

3月28至30日，天津质量基础设施“一站式”公共服务平台还在中国北方国际自行车电动车展览会上设立了专门的咨询服务窗口。展会负责人介绍，企业能够通过窗口即时解决有关电动自行车产品标准、检测认证等方面的疑问，在短时间内解决实际问题，提高工作效率。

另有专家表示，建设现代高效、体系健全、效能显著的质量基础设施是一项艰巨而复杂的系统工程。接下来，在质量强国建设中，中国经济和产业还将在标准制定、质量监督、品牌升级几个领域重点发力。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经