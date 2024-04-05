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各部门做好出行服务助力旅客假期出行

2024年04月05日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：各部门做好出行服务助力旅客假期出行

据新华社北京4月4日电（记者樊曦、韩佳诺）清明小长假来临，各地客流呈现高位运行态势。铁路、电力、民航等部门做好出行服务，坚守安全底线，助力旅客平安有序出行。

为进一步满足旅客出行需求，国铁沈阳局集团公司加开大连、丹东、锦州等方向多趟“踏青列车”，方便旅客前往辽南、辽东地区旅游观光；国铁郑州局集团公司郑州东站针对团体旅客，优化候车、检票、进出站流线，在客流密集时段适时采取提前放行、双开车门措施，引导旅客有序乘降；国铁广州局集团公司长沙车务段在益阳南站设立母婴候车室和爱心游乐场，为带孩子的旅客提供更好候车环境。

电力方面，清明时节正值山火高发期，南方电网贵阳供电局组织运维人员深入乡村山林，开展多轮供电线路通道清理工作，同时强化管内火车站电力设备安全检查和运行监控，及时发现和消除用电安全隐患；国网山东齐河县供电公司对高铁齐河站和高速公路服务区电动汽车充电设施进行安全巡检，切实保障安全可靠供电，服务公众假日出行。

民航方面，湖北荆州机场采取提前开放值机柜台、安检通道、高峰分流、晚到旅客优先引导等措施，缩短旅客排队等候时间；东方航空加大对广东惠州地区的投入力度，新增成都、重庆、合肥、青岛、武汉、石家庄6个航点，为粤港澳大湾区东部旅客提供出行新选择。

(责编：罗知之、陈键)
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