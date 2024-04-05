原标题：内蒙古呼和浩特：科技赋能春耕备耕

随着气温逐渐回升，内蒙古呼和浩特按下春耕备耕“启动键”，备足农资、农机“体检”、农技培训等各项工作有序开展。在乡间地头，新农机驰骋、新品种落地、新农艺见效……科技赋能春耕，田野上处处生机勃勃。

走进呼和浩特市赛罕区金河镇碾格图村高标准农田建设项目现场，一块块农田错落有致，大型机械穿梭在田间地头，土地平整、田埂修整等工作有序进行。

今年，金河镇碾格图村高标准农田建设项目北片区实施面积3500亩，南片区实施面积1800亩。其中碾格图村南片区作为本次高标准农田建设项目的数字农业示范区，搭载了“喜耕田”一体化云首部和“农抬头”数字农业云平台系统。“喜耕田”一体化云首部设备是一套智能水肥一体化系统，可借助灌溉系统，将液体肥料或可溶性固体肥料配兑而成的肥液与灌溉水一起均匀、精准地输送到作物根部。

“通过手机App操作，不用人工下地去开阀门浇地，就可以浇灌400多亩田地，通过水肥一体化精准操作，可有效提高收成、降低成本。”华维可控农业（乡村振兴）规划设计研究院内蒙古分院院长梁海一边演示操作，一边向记者介绍，“相比传统方法，使用这套系统，水的利用率提高30%至40%，肥料利用率提高20%至30%，不仅使农作物的品质更佳，还省工省时，有利于大规模种植。”

“依托智能化系统，我们改变了传统的靠经验、靠天吃饭的种植模式，能降低肥料使用率约20%，灌溉过程中能节省约70%以上的人工，根据‘四情’监测系统（苗情、墒情、灾情、虫情）按需施肥，根据作物生长模型建立一套高标准化的数字农业种植模式，提升整个项目区的信息化水平和数字化管理水平。”赛罕区金河镇碾格图村党支部书记郭永钢说，项目实施后玉米作物可增产27万公斤，年平均增产效益为64.8万元，大力推动农业增产、农民增收。

在赛罕区巴彦镇五路村，万林农机合作社理事长闫瑞东正在检修拖拉机，通过调试北斗卫星导航系统，确保机械能在春耕工作中发挥重要作用。

“北斗卫星导航的精准定位，不仅解决了播行不直问题，还可以根据设定轨迹进行自动作业，高效率、高精度、高质量地完成田间播种。采用搭载北斗导航自动辅助驾驶系统的播种机，8小时可播种40亩；而如果用人工播种，同样8小时，三四个人仅可播种十多亩地。”闫瑞东介绍，现有的农业机具全部安装了北斗卫星导航系统，可为周边4万亩左右耕地提供服务，带动农户增产增收。

呼和浩特市农牧局副局长郭旭介绍，目前，呼和浩特全市可投入高性能播种机185台、北斗导航辅助驾驶系统554台、播种机14900台、耕整地机械81346台，合计共有春耕生产配套农机具96800台。可投入春耕生产服务的农机专业服务组织119家，已培训农机手、修理工609人，确保农业机械以最快速度、最高效率服务春耕生产。

眼下正值春耕生产关键时期，呼和浩特市农资储备工作有序推进。各类农资供销社、农资经营门店加大采购、备货、调运力度，经农情调度全市化肥储备7.77万吨，占春播需求量的70.6%，农药、地膜、马铃薯种薯等农资物品亦储备充足。

不仅如此，每到春耕时节，呼和浩特市百余名科普专家服务团成员就深入田间地头，服务农业园区和基地，面对面向种植户普及科学种植养殖知识，手把手指导科学种植养殖方法。

“不要觉得南方水果就不好伺候，只要咱们掌握了科学的方法，照着去做，保管你丰收致富。”科普专家服务团成员、科技特派员王宏智在和林格尔县绿野基地指导时说。从苗木选择、培土施肥、病虫害防治、树形修剪、控梢保果等方面，王宏智向在场的十余名种植户作了深入浅出的讲解，并答疑解惑。

（本报记者 高平 王潇）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经