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精确计算位置拍摄“悬日”引关注

“科学摄影”拍摄者：历时3年完成拍摄

2024年04月05日08:56 | 来源：北京青年报
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原标题：精确计算位置拍摄“悬日”引关注

近日，社交媒体上发布的“悬日”“悬月”景观精美照片引发网友关注，拍摄者们将这类拍照称为“科学摄影”。对于此类照片，摄影专家表示，近年来能够精准计算出某时刻天体位置的软件发展很快，这促成了中国“科学摄影”的“井喷”。此外，年轻摄影师热衷于分享自己发现的拍摄时间、拍摄位置，降低了拍摄的门槛，这是很多年轻人参与其中的原因之一。

“悬日”拍摄机会一年只有两三天

陈先生是江苏南京一家三甲医院的医生，也是一名“科学摄影”爱好者。据陈先生介绍，有一款软件是专业的天体运行计算软件，会根据人们所在的位置，计算出某一时段太阳、月亮以及其他星星在天空中所处的位置。“我们知道了太阳、月亮的位置，再计算上山体、建筑等地表标志物的位置，就可能拍摄出种种神奇的景观。”

从陈先生提供的一张照片中可以看到，夕阳正好出现在南京标志性建筑紫峰大厦的顶端，高耸的建筑顶端将夕阳一分为二，场面非常壮观。在另一张照片中，夕阳则出现在南京长江五桥上，形成了长桥“悬日”的美丽景观。

“太阳出现在桥面正中间位置的日子，一年之中只有两三天。每次拍摄之前，我都必须提前用软件确认好太阳的位置，然后踩点，确认我要拍摄的角度上没有其他物体遮挡。即使如此，要想拍出美丽的照片，也要看当天的运气。”陈先生说，就拿南京长江五桥“悬日”的照片来说，他提前半年计算好了拍摄的位置，头两年去拍摄时都赶上了雨天，“雨雾大了远处的楼都看不清，更别说要拍太阳了。第三年的时候也遇上雨天，好在黄昏时天色放晴，不但出现了夕阳，还出现了美丽的晚霞，这才拍摄出满意的照片。”

寻找无人发现的拍摄机位

00后龙世杰在他的社交媒体账号上，发布了大量的“悬日”“悬月”照片，获得不少网友的点赞。他是科普工作者，平时在工作中经常要编辑、选取照片，在这个过程中他爱上了“科学摄影”。“日升月落的时间，每天都各不相同，每个城市的日月风光也各有特点。看着这些美丽的风光，我觉得自己成了一名梦想家，记录下这些瞬间，让我觉得实现了人生的价值。”龙世杰说。

在龙世杰看来，“科学摄影”复制起来并不难，这就意味着很多照片都有“保质期”。拍摄者需要不断利用软件和计算，去发掘、寻找新鲜的机位，让作品保持一种新颖的状态。他也坦言，即使费时费力找到了新的机位，能否拍摄出一件好作品，很多时候也要看运气，尤其是要看天气，“2022年我先后两次拍摄失败。那年3月，我和很多摄影师在北京红光山上等着拍月亮落在电视塔上，但月亮刚出来，雾就来了。那年4月我又徒步去了法海寺，想拍中国尊‘悬月’，结果也是因为天气原因拍摄失败了。虽然失败的经历不在少数，但摄影是我的一种生活方式，在这个过程中去感受和欣赏才是最重要的。”

软件发展促成“科学摄影”照片“井喷”

中国摄影家协会一名长期从事科学摄影的摄影专家告诉北青报记者，“科学摄影”的历史非常悠久，比如，美国纽约人有一项非常悠久的传统，就是观赏、拍摄“曼哈顿悬日”。相比之下，中国的“科学摄影”起步较晚，但是发展很快，目前已经有了非常庞大的爱好者群体。专家表示，近年来出现了大量的可以精确预测太阳、月亮等位置的软件，这给“科学摄影”带来了巨大的便利，“相比单纯依靠眼睛去测量，这些软件能够帮助拍摄者提前几个月甚至一年，就定下来拍摄的具体位置。科技的发展也是如今中国‘科学摄影’照片‘井喷’的重要原因。”此外，从事“科学摄影”的年轻人非常乐于分享他们发现的经典机位，“知道了经典机位的时间和位置，任何人都可能拍出精彩的照片，这种做法降低了人们参与的门槛，也促使很多年轻人参与其中，爱上摄影。”

文/本报记者 屈畅 实习生 杜紫瀚

统筹/孙慧丽

(责编：罗知之、陈键)
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