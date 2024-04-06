樊曦 潘洁

原标题：各部门积极保障清明小长假旅客平安顺畅出行

新华社北京4月5日电（记者樊曦、潘洁）5日，清明小长假第二天，各地祭祖、探亲、旅游、踏青等出行需求交织叠加，客流呈现高位运行态势。铁路等部门坚守岗位，统筹做好运输服务和安全管理工作，确保旅客出行平安顺畅。

来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，4月4日，全国铁路发送旅客1853.6万人次，创今年以来单日旅客发送量新高，运输安全平稳有序。4月5日，全国铁路预计发送旅客1265万人次，计划加开旅客列车513列。

为进一步提升旅客出行体验，国铁太原局集团公司增开太原往返大同、临汾、运城、介休等方向短途旅客列车，方便旅客前往洪洞大槐树、介休绵山、云冈石窟等景区游玩；国铁南宁局集团公司在部分列车上推出青团、桂林米粉、煲仔饭等特色美食，加大普惠型餐食供应力度，让旅客在旅途中品尝到“一盒好饭”；国铁成都局集团公司成都东站优化进出站流线，增设安检通道，在候车室、站台、出站口等重点区域加派人员驻守，做好客流疏导，确保高峰期旅客平安有序出行；国铁乌鲁木齐局集团公司加大乌鲁木齐至吐鲁番区间运力投放，安排动车组列车重联运行，方便旅客坐着高铁到吐鲁番赏杏花。

电力和民航方面，为保障清明期间电动车充电服务高效可靠，国网德州供电公司组织彩虹共产党员服务队对管内德上高速、滨德高速等高速公路服务区充电设施开展假期安全检查工作，保障充电桩安全稳定运行，服务旅客绿色出行；南方电网贵州铜仁碧江供电局组织工作人员深入铜仁凤凰机场，对机场高压设备、备用电源、航站楼配电柜运行状况等进行逐一检查，保障机场供电安全稳定；针对小长假出行客流集中的实际，长春机场动态调整安检通道和值机柜台，增配工作人员开展引导服务，缩短旅客排队时间，同时进一步强化与铁路、公交等地方交通部门协同联动，助力旅客顺畅出行。

(责编：杨曦、李楠桦)

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