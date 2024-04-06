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我国企业有效发明专利产业化率稳步提升

宋晨
2024年04月06日08:13 | 来源：光明日报
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原标题：我国企业有效发明专利产业化率稳步提升

新华社北京4月5日电（记者宋晨）记者近日从国家知识产权局获悉，目前，我国国内有效发明专利中，企业所占比重已超七成，数量超过300万件。我国企业有效发明专利产业化率稳步提升，专利转化运用效益持续提高。

“企业是科技创新和产业创新的重要力量，也是专利产出和转化的主体。”国家知识产权局相关负责人表示，前不久，国家知识产权局会同有关部门联合出台了《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》，面向具备创新能力的科技型中小企业，采取“普惠服务+重点培育”相结合方式，以专利产业化促进中小企业成长，培育高质量发展的新动能。

国家知识产权局相关负责人介绍，2023年，我国企业发明专利产业化率达到51.3%，首次超过50%。较上年提高3.2个百分点，连续5年保持增长态势。

此外，高新技术企业专利产业化水平更高。2023年，国家高新技术企业发明专利产业化率达到57.6%，较上年提高1.5个百分点，比非国家高新技术企业高19.5个百分点。

(责编：杨曦、李楠桦)
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