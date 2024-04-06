本报记者 陈晨

原标题：2023年休闲农业营业收入达8400亿元

本报北京4月5日电 记者从农业农村部获悉，农业农村部日前在浙江长兴举办2024中国美丽乡村休闲旅游行（春季）推介活动，现场发布浙江长兴访茶观花和美乡村游、陕西西安长安踏春赏花游等60条春季精品线路，以及安源十里花溪、木兰花乡等185个精品景点。

据了解，近年来，农业农村部大力实施休闲农业精品工程，注重把乡村的资源优势、生态优势、文化优势转化为产品优势、产业优势，推动乡村休闲产业提质增效。在2023年休闲农业恢复发展关键时期，各级农业农村部门多措并举推动行业高质量发展，全年休闲农业营业收入达8400亿元，成为旅游业表现亮眼的领域。

本次推介活动是贯彻中央一号文件精神，学习运用“千万工程”经验的具体行动，旨在展示美丽乡村新风貌、农耕文化新风尚、休闲农业新发展，促进农文旅融合，激发乡村休闲消费潜能。活动聚焦“春观花 走进万千美丽乡村”主题，通过民族乐器表演、传统茶文化展示、民俗非遗展演等多种形式，现场推介了一批赏春花、品春茗、享民俗、忆乡愁的乡村休闲农业精品景点线路，为广大游客提供畅游烂漫花海、亲近田园乡村的指南。（陈晨）

(责编：杨曦、李楠桦)

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