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供给宽松局面改善 生猪价格企稳反弹

黄俊毅
2024年04月06日08:33 | 来源：经济日报
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原标题：生猪价格企稳反弹

近期猪价强劲反弹。大连商品交易所生猪期货2405主力合约一度从2月21日最低点14280拉升到3月21日最高点15920，阶段涨幅达11.48%。

近几月猪价虽然下跌但跌幅较小，3月份随着供给形势进一步改善和市场情绪好转，猪价开始企稳反弹。

“春节后猪价好于预期，供给宽松局面改善是价格止跌企稳的主因。” 农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇对记者说。

2023年9月份以来，全国生猪价格总体呈现跌势，但自今年3月份开始止跌回升。究其原因，从供给端来看，去年四季度各月出栏量均处高位，中大猪存栏连续3个月下降，春节后供给过剩的局面有所缓解。自1月份开始，出栏量环比下降，2月份开始同比下降。1月份，全国定点屠宰企业生猪屠宰量3725万头，环比下降6.4%。

从市场情绪来看，春节后猪价好于预期，带动二次育肥现象增加，截留一部分出栏标猪，也减少了生猪短期供给。从消费端来看，春节后猪肉消费季节性下滑，但总体较为平稳。从库存情况来看，据行业监测，冻猪肉的库存量自去年以来总体呈现下降趋势。供给同比增幅收窄，带动供需关系明显改善。

生猪养殖从1月第4周开始扭亏为盈，目前处于小幅盈利状态。

朱增勇表示，从饲料成本方面来看，去年9月初以来，玉米和豆粕价格分别从3.07元/公斤和4.97元/公斤的高点回落。2024年以来，生猪养殖成本总体呈现下降趋势。截至3月第2周，出栏一头120公斤的育肥猪平均成本为14.2元/公斤，同比下降16.5%。

猪价反弹，行业扭亏，是否意味着上升周期已经来临？

从供给端来看，我国能繁母猪存栏已连续13个月环比下降，由2022年12月份的4390万头降至2024年2月份的4042万头左右的水平，累计去化348万头，去化幅度超过7.9%。尤其是去年下半年由于猪价旺季不旺，产能调减速度加快，10个月后（今年二季度）商品猪出栏量或同比下降，市场形势逐渐好转，生猪养殖效益提升预计带动二季度母猪产能企稳。预计2024年我国猪肉进口稳中略降。

1月份我国CPI同比上涨，表明我国消费需求将逐渐回暖，需求增长和供给回落带动供需关系逐渐改善，猪价将会逐渐反弹到成本线以上并带动养殖户盈利。目前生猪供给仍较充裕，猪价不具备大涨基础。从仔猪补栏积极性来看，仔猪价格进入2024年以来呈现涨势。当前7公斤仔猪价格为450元/头左右，15公斤仔猪价格为600元/头左右，种猪场已经实现小幅盈利或者盈亏平衡。

朱增勇预计，今年二季度猪价将继续好转，下半年进入季节性上涨通道。当前，养殖户市场看涨情绪渐浓，补栏积极性较高，后期商品猪供给仍较充裕。鉴于市场供需基本面并未反转，下半年猪价总体季节性上涨，但以目前条件看，出现大幅上涨可能性不大。

(责编：杨曦、李楠桦)
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