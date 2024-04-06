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挖掘“千亿件”快递市场新空间

赵国君
2024年04月06日08:37 | 来源：经济日报
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原标题：挖掘“千亿件”快递市场新空间

我国快递业增速斐然，业务量连续十年位居世界第一。2023年快递业务量完成1320亿件、业务收入1.2万亿元，再创新高。持续增长的快递市场，是消费能力旺盛的写照，更是我国经济企稳回升的折射，快递业已成为我国经济的晴雨表。

与国外快递巨头主要服务于生产领域相比，我国快递业服务对象主要在流通消费领域。因此，从业务空间的角度我国高速增长的快递市场依然有较大潜力。当前，全球经济复苏仍然乏力，快递业转型升级既是趋势，也是必由之路。快递发展国内与国际市场不平衡、行业枢纽尖端加持与末端品质消融等问题和挑战，促使快递业亟需向更高品质的新增长空间迈进。

近年来，电商、短视频、直播平台的快速发展使得农村地区快递业务量增幅较大。从中央到地方持续实施“快递进村”工程，填补了农村快递网络建设和服务设施空白，农特产品等上行渠道日益畅通，农村市场成为快递业新的增长极，农村消费潜力不断释放，并推动一大批有地域特色的主导产业持续壮大，带动一大批有影响的本地品牌不断形成，为农业农村现代化注入新的动力和活力。

快递业主动嵌入上下游产业链，打造入厂物流、仓配一体化、订单协同等新模式，形成覆盖采购、生产、销售和售后等环节的供应链一体化服务体系，提供定制化、个性化解决方案。服务制造业是快递业的市场新空间。未来发展需摒弃同质化倾向，补齐服务生产能力短板，实现与制造业深度融合。

快递业在服务跨境电商、完善国际供应链、促进“一带一路”高质量发展等方面的重要作用已形成共识。补齐海外网络短板、推动快递企业国际化布局，“快递出海”工程使得跨境物流发展水到渠成，成为行业高质量发展新的增长点。

我国快递业已迈入“千亿件”时代，未来新一代信息技术将加速与寄递企业深度融合，推动行业向更加集约高效、安全低碳的方向升级。推动快递业从高速增长转向高质量发展，需从以下方面着力。

第一，服务生产生活领域并驾齐驱。生产生活领域与产业链上下游深度融合，形成共生共荣供应链体系与服务生态。同时，在社区、养老、市政等民生领域可发挥行业点线面的网络优势，提供更多更好的服务。

第二，深度嵌入供应链体系。依托自身优势，与服务对象协同发展并建立长期战略伙伴关系。同时，依托新型服务链上下游建立全新资源共享与生产协同机制，形成技术驱动、资源赋能的融合发展新生态，并在数字化、智慧化、网络化升级中不断提升服务能力与水平。

第三，拓展新兴服务领域。越来越多的科技创新与应用在提升行业效率的同时，也为即时物流与配送、冷链等新兴服务领域的拓展提供了可能。快递企业将更多呈现综合物流服务商特性，带动产业链上下游及诸多领域发展，并形成相互助力、吸纳就业的良性生态，进一步提升“走出去”参与国际市场竞争、开拓更大发展空间的能力。

第四，以资源整合实现更高质量服务。行业发展更加集约高效、安全低碳，各生产作业环节实现从处理、运输到末端设施设备、网点、线路、人员等方面的资源整合。科技赋能帮助企业进一步提升全网效能、优化配送路径，提高供应链管理能力。

第五，形成与更多领域的发展合力。行业高质量发展空间更多向国内外生产领域、制造领域、品质社区开拓，竞争逐步转向服务品质与新服务空间的能力开拓上，形成与产业链上下游良性、可持续且共赢的关系，行业向品质高端、产品多元、差异化发展迈进。

（作者系国邮智库专家、北京邮电大学邮政发展研究中心主任）

(责编：杨曦、李楠桦)
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