黄盛

日前，为有效解决数字人民币硬钱包受理场景有限的痛点，提升境外来华人士、老年人等硬钱包使用群体的支付体验，在中国人民银行有关部门指导下，相关银行已形成数字人民币App“碰一碰”硬钱包收款的方案，并在深圳试点。

据中国人民银行数字货币研究所介绍，数字人民币硬钱包基于安全芯片等技术，依托 IC 卡、手机终端、可穿戴设备、物联网设备等特定硬件载体为用户提供服务。用户支付时将硬钱包碰一碰POS或可信手机等终端即可完成付款。数字人民币硬钱包可匿名获取、开立方便、样式丰富，自北京冬奥会开始就在涉外大型活动中深受境外来华人士欢迎，是丰富短期外籍来华人士支付手段的有效措施。

深圳是境外来华人士的重要入境地。中国人民银行数字货币研究所数据显示，在数字人民币硬钱包的发卡侧，目前深圳已布设数字人民币硬钱包自助发卡机20余台，发放数字人民币硬钱包卡近3万张。但在受理侧，现阶段受理数字人民币硬钱包主要还是依靠商户POS终端，受理服务机构需要花费相应的人力和资金成本进行终端布放或升级，受理覆盖率仍待提高。

一位深圳出租车司机表示，最近遇到一些外籍游客，询问能否使用数字人民币硬钱包付车费，但受限于没有硬钱包受理机具，最后乘客选用其他方式付车费。

为解决这一痛点，有效提升受理覆盖率数字人民币App“碰一碰”硬钱包收款已在深圳出租车行业试点，其中首单试点由银联商务拓展商户并提供受理服务。数字人民币App受理硬钱包支付的操作简单——第一步，司机在数字人民币App首页点击“碰一碰”，输入收款金额；第二步，付款乘客使用硬钱包“碰一碰”完成付款。

招联首席研究员董希淼表示，数字人民币App“碰一碰”硬钱包即可收款，具有受理侧改造成本低、携带方便、收款便利的特点，可以有效扩大数字人民币硬钱包的受理范围，方便境外来华人士、老年人等群体快速便捷付款，提升数字人民币支付服务水平。

另据介绍，在数字人民币App“碰一碰”硬钱包收款的方案中，为保证交易真实可信，提升业务合规性，人民银行有关部门要求受理运营机构对拟通过个人实名钱包向硬钱包收款的商户进行“白名单”管理，将参与商户控制在可信商户范围内。

董希淼认为，虽然数字人民币App“碰一碰”硬钱包收款是一项创新业务，但从业务初始就明确了商户准入管理制度，可谓制度建设与业务创新并行，有助于后续数字人民币App作为硬钱包受理终端业务的推广，更好地推进支付便利化。

(责编：杨曦、吕骞)

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