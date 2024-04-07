今年以来，河南省虞城县芒种桥乡始终坚持“集中、规模、增效”原则，大力实施高标准农田建设项目，持续提高农村要素资源配置和利用效率，坚持党建引领，充分发挥党支部战斗堡垒功能，党员干部带头签订土地流转协议，将土地流转“流”出特色，“转”出活力，“增”加效益，实现农业产业化发展的目标。

走进芒种桥乡梁庄村村委会，前来咨询土地流转政策的人络绎不绝。村民了解到土地流转的好处后纷纷响应，谈起发展前景，现场气氛热烈，更有年轻的村民激动地畅想起来：“以前种地，忙活一年也赚不了多少钱。现在如果把土地流转出去，不仅有了稳定的收入，减少种地时间，还能专心搞直播，卖卖我们的土特产。”

前来签订土地流转合同的党员李玉坤也乐呵呵地说：“往年我承包了300余亩地，一年三季种植糯玉米、蔬菜，收益十分不错。今年了解到高标准农田建设的政策，粗略算算，投入更少了、产量更高了，也更好管理了，这可前几年包地更划算了，今年我要再承包100亩。”

梁庄村村民李其杰，流转土地300亩发展中药材种植。他说，农闲时利用电商搞直播带货，也能增加一部分收入。

“依托蜗牛小镇二期项目‘种地吧’，开展土地认领，利用网红直播，吸引市区居民认领土地，实时分享自己的种田生活，直播观察农作物生长的进程。同时，为周边有就业意愿的村民提供就业岗位，特别聘请了附近经验丰富的种田能手进行农田管理，加强职业农民的培育，让城镇居民感受农耕文化魅力的同时，带动村民致富。”蜗牛小镇负责人陈经理说。

据悉，芒种桥乡已针对全域土地流转高标准农田建设项目广泛征求群众意见，已逐村入户走访3轮，全乡现已签订土地流转协议近1万亩，流转率达48%，其中核心区梁庄、道口东、道口西已达90%以上。

芒种桥乡党委书记刘华锋介绍说，该乡将继续进农家门、入农户屋，开展土地流转宣讲工作和农户意愿调查，了解农户实际情况和需求，讲好“暖心话”“贴心话”“百姓话”“鼓劲话”，以土地流转为抓手，推动高标准农田建设，在保障粮食安全的同时，为乡村振兴注入新的活力。（王支援 金菲）

(责编：曹淼、李源)

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