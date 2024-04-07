强勇 朱悦

虽然连日来很忙碌，但哈尔滨联合飞机科技有限公司总经理孙立业感到很充实。4月3日，总投资25亿元的哈尔滨联合飞机大型无人直升机产业基地正式开工建设。

“1月中下旬选中地块，4月初就开始施工，这离不开政府部门出色的工作效率。”孙立业说，整个基地项目建设年限至2027年，将建设大型无人直升机研究院、有人机无人化改造基地、无人机生产基地，建成后预计年产值10亿元，带动无人机产业生态规模达50亿元以上。

4月3日，黑龙江省重点项目全面开工现场会在哈尔滨市平房区举行。此次主会场设在哈尔滨联合飞机大型无人直升机产业基地，体现出当地对低空经济这一新兴产业的重视。

东北老工业基地黑龙江加速竞逐低空经济新赛道，成为当下中国大力发展打造低空经济新兴产业的一个缩影。

2023年底召开的中央经济工作会议提出，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。今年，“低空经济”被写入政府工作报告，明确积极打造这一“新增长引擎”。

中国民航局副局长韩钧介绍，低空经济既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用，对构建现代产业体系具有重要作用。

在业内看来，中国低空经济前景广阔。工业和信息化部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》提出，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

黑龙江省航空产业协会秘书长霍光雷说，低空经济是新质生产力的代表之一，黑龙江作为老工业基地，航空产业基础好，也有着丰富的应用场景，发展低空经济因地制宜、恰逢其时。

2021年实施的《黑龙江省通用航空产业“十四五”发展规划》提出，黑龙江将建设“全国低空旅游示范区”。此外，智慧农业、森林防火、物流配送、应急救援、电力巡检……低空经济正逐渐融入黑龙江经济社会发展的多个方面。

“我爷爷种地靠人拉肩扛，我父亲开拖拉机，现在我用上了无人机，远程操控就行。”北大荒集团建三江分公司七星农场有限公司第三管理区农机副主任陆向导说。

北大荒集团大力发展数字技术，推动农业智能化生产，目前已实现集团全域内北斗导航终端全覆盖，无人机植保等先进技术广泛应用。

“黑龙江是我们全国布局的重要阵地。”深圳联合飞机科技有限公司董事长田刚印说，黑龙江是老工业基地，拥有大农田、大森林、大湖泊、大界江等，发展低空经济的应用场景丰富，将延展出更多的产业链条，让低空经济的未来蕴含更多可能。

目前，这家国内无人直升机行业的头部企业已经与黑龙江的一些政府部门、企业开展广泛合作，正在研制符合专业场景需要的无人机系统，打造大型无人机在农业、林业等领域应用的示范。

哈尔滨市平房区工业信息科技局局长廖晓芳说，低空经济一头牵着制造业，一头连着数字经济、新消费业态，蕴藏着推动产业升级、激发新业态的巨大潜能。平房区将以联合飞机产业基地为重点，大力拓展无人机制造业务，带动全区无人机产业发展，抢占低空经济发展新赛道，开拓更广阔的“低空版图”。

霍光雷、孙立业等业内人士也表示，当前中国低空经济发展仍处于起步阶段，还需要在完善政策法规体系、低空空域管理改革、强化配套措施等方面进一步发力，让低空经济飞得更稳更远。

新华社哈尔滨电

(责编：王震、陈键)

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