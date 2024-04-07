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稳企业预期需要新官理旧账

叶前 吴涛
2024年04月07日08:58 | 来源：新华社
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前任规划的项目烂尾，前任定下的政策作废，前任承诺的事情不算数……新官不理旧账，是多年来影响一些地方营商环境的痼疾。

近年来，从中央到地方，各级政府陆续出台相关措施，持续整治“新官不理旧账”行为，为此还建立健全政府失信责任追究制度和政务诚信监测预警系统。

然而，有的地方“新官不理旧账”现象仍不时出现，成为企业不敢大胆投资、不能加速发展的重要制约因素。其伤害的不仅是企业的生产经营和地方的经济发展，还包括政府的公信力。

新官理旧账，是构建良好营商环境的应有之义和现实需求。

保持政策的稳定性、连续性，构建稳定的政策环境，是企业安心生产经营、开拓市场必不可少的条件，也是增强预期、放心增资扩产的动力来源。要求新官理旧账，可以消除企业的“换届焦虑”“领导干部调整焦虑”，让企业相信政府的承诺不会变、政策不会变，会一任接着一任干、一张蓝图绘到底，放手发展壮大。

新官理旧账，是对领导干部作为与担当的考验。

新任领导干部面对“旧账”，特别是一些“麻烦事”，不能简单推倒重来、另起炉灶，要认真对待、善始善终。遇到问题，不能推卸逃避、置之不理，要积极应对、妥善解决。在技术创新变革迭代不断加快的当下，更需要各级领导干部以政治担当提高治理能力，既要避免政策“翻烧饼”，也要根据变化的实际情况优化调整。

新官理旧账，是法治政府、诚信政府建设的重要内容。

政贵有恒，治须有常。尊重契约是法治的基础，要强化规则意识，倡导契约精神。诺不轻毁，言出必行，是中华民族的优秀传统文化。要避免换了领导就把合同、契约当废纸，各级政府应在信用建设中起表率作用，着力解决朝令夕改、损害市场公平交易、危害企业利益等政务失信行为，促进营商环境优化，不断增强企业投资信心。

新华社广州4月6日电

(责编：王震、陈键)
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