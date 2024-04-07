张武岳

清明假期期间，“网红”城市淄博再次开启“人从众”模式。自去年春天因烧烤火出圈以来，这座老工业城市的文旅一直保持较高热度，当地也在不断优化措施，确保“金字招牌”成色。

5日晚，在淄博张店区的一家小烧烤店，屋内屋外坐满前来品尝烧烤的游客。“从假期开始前到现在，我们都是连夜串肉，并根据外地游客的喜好，有侧重地准备食材。”烧烤店负责人房鑫告诉记者，他还专门安排了两名员工教游客卷小饼，推荐游玩的地方，排队等候过长时引导消费者去其他烧烤店就餐，保证游客有良好的体验。

“大部分游客也不再像去年，吃顿烧烤就走。吃饭之余，他们更想了解淄博本地历史人文和风土人情。”房鑫说。

在淄博八大局便民市场炒锅饼摊位前，来自河北秦皇岛的游客王妍正在打包炒锅饼。“这个甘梅味的很好吃，我也正打包一些孜然和香辣的，带回去尝尝。”王妍说，原以为现在还没到旅游旺季，所以安排了这次“错峰”旅行，但到了之后，眼前“摩肩接踵”的景象出乎她意料。

假期期间，八大局很多店铺门前又排起长队。据介绍，自入春气温回升以来，八大局市场客流量持续升高，平常周末的日客流量已达8万人次，假期期间的日客流量更是达到10万人次。

一年多以来，淄博烧烤及文旅持续受到热捧，与淄博“人好、物美、心齐”密不可分，而背后更是各方的默默付出。

八大局便民市场管理办公室负责人郑昊林告诉记者，他们吸取去年的经验，安排了专门的工作人员进行值守，疏导拥堵路段。设立投诉热线3127002，以“快受理、快处置、快反馈”为宗旨处理投诉，解决问题。

在网红打卡地海岱楼所在的齐盛湖公园周边，设有多个志愿服务点位。身穿红马甲的志愿者李政樑正在提醒游客注意安全，文明游玩。他热情地为游客指引最佳路线，帮游客拍照，游客的笑脸也让他无比开心。

据志愿者团队负责人介绍，他们在齐盛湖公园附近安排了200多名志愿者，每天3个班次，定时定点在岗值守。志愿服务站还为游客免费提供行李寄存服务，并配备应急药箱等便民物品，全方位提升游客游玩体验。

新华社济南4月6日电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经