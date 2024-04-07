新华社北京4月6日电（记者韩佳诺 魏玉坤）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会日前发布数据显示，3月份，服务业商务活动指数为52.4%，比上月上升1.4个百分点，连续3个月回升，服务业扩张步伐加快。

从行业看，与企业生产密切相关的服务行业生产经营较为活跃。3月份，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间，业务总量增长较快；批发、铁路运输、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于53.0%及以上，景气水平不同程度回升。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，从市场预期看，3月份，业务活动预期指数为58.2%，比上月上升0.1个百分点，持续位于较高景气区间，表明多数服务业企业对未来市场发展保持乐观。

(责编：王震、陈键)

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