伴随汽笛长鸣，一艘满载着乘客和车辆的渡轮驶往福建莆田南日岛。浪花拍打着船舷，成片的养殖网箱犹如“海上牧场”，不时有渔民的作业小艇穿行其中，这幅美景吸引不少人举起手机拍照。

在每个养殖网箱中，都有数百到上千粒正“茁壮成长”的鲍鱼。它们被按照不同的“月龄”，放置在口径大小不一的网箱中，由渔民定时投喂龙须菜、海带等饵料。等养足18个月，这些鲍鱼便达到上市的标准，经过分拣，通过冷链车运输，最终到达百姓的餐桌上。

南日岛人工养殖鲍鱼已有20多年。大规模人工养殖的推广，不仅让鲍鱼从曾经的名贵海鲜变为如今沿海地区百姓餐桌上常见的美食，也让曾经顺口溜中“起床脸发愁，吃水贵如油；喝粥底见天，地瓜加麦糊”的南日岛，成为如今因海而兴、因鲍而富的“小康岛”。

莆田市秀屿区海洋与渔业局局长吴惠雄介绍说，南日岛地处台湾海峡，周边海域水深且流速快，盐分和温度适中，特别适合鲍鱼生长。从1997年开始，当地水产部门和南日岛群众引进优良鲍鱼品种进行育种实验，培养出体肥壳艳、鲍肉细嫩、味道鲜美独特的南日鲍，并探索出渔排式规模化养鲍的模式。如今，南日鲍已成为秀屿区乃至莆田市的水产支柱产业。

走进位于南日岛浮叶村的福建东禹海洋健康食品有限公司育种基地，只见一排排养殖池中不断流入新鲜海水。一粒粒鲍鱼苗在舒适的环境中经过2个多月的培育，从一开始要借助显微镜才能看清，逐渐到长到指甲盖大小，便可以进入到后续海洋网箱养殖阶段。

企业负责人杨建忠说，公司年培育南日鲍种苗约2000万粒，年产值千万元以上。公司与养殖户建立稳定的合作关系，统一提供苗种和技术服务，同时开展技术指导，辐射带动基地周边养殖户230多户。

南日镇党委书记黄剑锋说，南日岛如今已初步形成了“科技—种苗—养殖—加工—销售—休闲”的产业链。全镇现有海上鲍鱼养殖塑胶渔排近2万口，从事海上鲍鱼养殖劳动力约5200人，带动周边乡镇约1.5万人从事南日鲍产业发展。2023年，全镇鲍鱼养殖面积1000亩，鲍鱼年产量6800多吨，产值约9亿元。

小小一粒鲍鱼，不仅给南日岛上5万多群众带来更幸福的生活，南日岛的渔村风情也正在吸引越来越多游客慕名而来。在岛上经营一家海鲜餐厅的返乡创业青年张雄斌告诉记者，随着岛上交通设施和人居环境的改善，每到节假日，餐厅经常“一位难求”。据秀屿区文旅部门不完全统计，去年有30余万游客来到南日岛观光旅游。

为了推动渔旅融合发展，秀屿区、南日镇整合南日鲍、紫菜、海带等产品，推出“福鲍平安宴”等美食，并在每年5至10月的旅游旺季举办夏季海岛游文旅活动，策划喂养鲍鱼、拉网拾贝、渔排垂钓等渔业体验内容。

在岛上民宿“南日小渔”，返乡创业的民宿负责人杨建波正为几名准备来南日岛观光的外地游客规划“私房行程”：登山看日出、品尝“鲍鱼宴”、自驾兜风……7年前，作为土生土长的南日岛人，杨建波和妻子共同返岛创业，如今他拍摄的南日岛美景在社交媒体上经常收获不少点赞。杨建波说：“除了自然风光和渔村特色外，我还想让来南日岛的游客体会到淳朴的民风和宾至如归的服务。”

（记者陈弘毅）新华社福州4月6日电

(责编：王震、陈键)

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