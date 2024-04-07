人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金价是否有继续冲高的可能？

马春阳
2024年04月07日09:10 | 来源：经济日报
小字号

国际金价攀高势头仍在延续。4月5日，COMEX 6月黄金期货收涨1.76%，收于每盎司2349.1美元，再创历史收盘新高。3月以来，国际金价上涨幅度超过14%，在此带动下，目前国内多个零售品牌金饰每克售价已突破700元。

市场分析人士认为，今年以来，在美联储货币政策确定转向的背景下，叠加近期地缘政治冲突激化，以及全球多国央行对黄金的持续需求，多因素共同推动了国际金价的强劲上涨。

“本轮黄金快速上涨的行情始于3月初，彼时美国ISM制造业PMI出炉，数据大幅不及预期，随后美联储理事沃勒提到未来将减持MBS同时增持国债，引起市场对美联储将变相进行货币宽松的预期，推动黄金价格向上突破。”中信建投期货贵金属首席研究员王彦青表示。随后，美国失业率走高、PCE物价指数如预期下行、零售销售增长不及预期等经济数据发布，都在验证美国经济韧性消退的事实。这一定程度上加强了市场对于美联储6月降息的预期，也给金价带来利多支撑。

在大有期货贵金属研究员段恩典看来，短期内国际金价快速上涨主要源于降息预期和避险需求。借鉴历年走势，在美联储降息开启前，市场存在炒作降息预期的行情。持续较高的利率让美国经济承压，在通胀已得到一定控制的情况下，市场认为美联储没有必要维持如此高的政策利率水平，降息预期十分强烈。同时，类似于美国银行业暴雷等金融风险时有发生，避险需求也是推动行情的重要力量。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，以美元计价的国际金价持续攀升有三方面原因：一是当前正处于美联储降息的预期升温阶段，黄金需求增加是正常的市场反应；二是年初以来多国央行仍在继续增持黄金，地缘政治风险的上升及全球贸易环境的高不确定性，让各国央行更加重视黄金储备，数据显示，近两年各国央行增持黄金带来的需求已占市场总体需求的25%左右；三是今年春节以来，国内民众购金热情高涨，除了季节性消费需求释放外，也与资本市场波动性加大、黄金投资属性凸显等因素有关。

全球多国央行购金步伐延续。中国人民银行数据显示，截至今年2月末，中国黄金储备7258万盎司，环比增加39万盎司，已是央行连续16个月增持黄金储备。世界黄金协会的数据显示，2024年1月，全球官方黄金储备增加39吨，包括土耳其、印度、哈萨克斯坦、约旦等国家中央银行都增加了黄金储备。

“多国央行增持黄金的目的是实现储备多样化，改变美元独大的构成。”世界黄金协会中国区CEO王立新认为，基于长期建设的需求，央行储备的金融产品需要满足安全性和流动性的双重要求，加之黄金的价格和交易的透明化和标准化，央行会把黄金作为中央储备的重要组成部分。

金价是否有继续冲高的可能？市场人士普遍认为，目前，美联储今年从加息周期转为降息周期已被视为确定性事件，市场看涨黄金的意愿较为强烈，同时在地缘避险等因素影响下，国际金价或将处于高位运行状态。

段恩典表示，从维持本轮黄金价格运行的逻辑来看，国际金价整体向上的趋势或将继续维持，今年第二季度调整幅度或有限。美国经济存在周期性走弱可能，美债实际收益率难以维持在高位。另外，目前世界政治经济形势日趋复杂、地缘政治动荡加剧，特别是中东地区紧张局势升级，石油等大宗商品价格明显上涨，全球经济环境面临更多不确定性，这种情况下黄金作为避险资产将获得持续关注。

“在美联储降息落地前，国际金价不排除再创新高的可能。”王青表示，考虑到今年美欧通胀或将进一步回落，黄金的抗通胀属性减弱，或对金价涨幅有一定抑制作用。若年中前后美联储启动降息，预期兑现效应下，国际金价上行势头也会放缓。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“春日经济”热力足 激发消费市场新活力
　　观赏春花春景、品尝当地美食、体验民俗文化……清明假期，春日经济再度迎来一波热度，各地旅游景点人头攒动，消费市场迸发生机活力。 四川西充县10万亩桃花竞相绽放，呈现出一片粉红的春日画卷；北京奥林匹克森林公园也迎来了一年一度的“春花节”，迎春、山桃、杏花等30多种花灌木陆续进入盛花期；江西婺源县“最美梯田”山间油菜花次第盛开，吸引远近游客前来观赏……春景怡人，假期游客出行热情高涨，赏花踏青成为游客们的热门选择。…
数字人民币App上新功能 “碰一碰”硬钱包即可收款
　　日前，为有效解决数字人民币硬钱包受理场景有限的痛点，提升境外来华人士、老年人等硬钱包使用群体的支付体验，在中国人民银行有关部门指导下，相关银行已形成数字人民币App“碰一碰”硬钱包收款的方案，并在深圳试点。 据中国人民银行数字货币研究所介绍，数字人民币硬钱包基于安全芯片等技术，依托 IC 卡、手机终端、可穿戴设备、物联网设备等特定硬件载体为用户提供服务。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部