马春阳

国际金价攀高势头仍在延续。4月5日，COMEX 6月黄金期货收涨1.76%，收于每盎司2349.1美元，再创历史收盘新高。3月以来，国际金价上涨幅度超过14%，在此带动下，目前国内多个零售品牌金饰每克售价已突破700元。

市场分析人士认为，今年以来，在美联储货币政策确定转向的背景下，叠加近期地缘政治冲突激化，以及全球多国央行对黄金的持续需求，多因素共同推动了国际金价的强劲上涨。

“本轮黄金快速上涨的行情始于3月初，彼时美国ISM制造业PMI出炉，数据大幅不及预期，随后美联储理事沃勒提到未来将减持MBS同时增持国债，引起市场对美联储将变相进行货币宽松的预期，推动黄金价格向上突破。”中信建投期货贵金属首席研究员王彦青表示。随后，美国失业率走高、PCE物价指数如预期下行、零售销售增长不及预期等经济数据发布，都在验证美国经济韧性消退的事实。这一定程度上加强了市场对于美联储6月降息的预期，也给金价带来利多支撑。

在大有期货贵金属研究员段恩典看来，短期内国际金价快速上涨主要源于降息预期和避险需求。借鉴历年走势，在美联储降息开启前，市场存在炒作降息预期的行情。持续较高的利率让美国经济承压，在通胀已得到一定控制的情况下，市场认为美联储没有必要维持如此高的政策利率水平，降息预期十分强烈。同时，类似于美国银行业暴雷等金融风险时有发生，避险需求也是推动行情的重要力量。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，以美元计价的国际金价持续攀升有三方面原因：一是当前正处于美联储降息的预期升温阶段，黄金需求增加是正常的市场反应；二是年初以来多国央行仍在继续增持黄金，地缘政治风险的上升及全球贸易环境的高不确定性，让各国央行更加重视黄金储备，数据显示，近两年各国央行增持黄金带来的需求已占市场总体需求的25%左右；三是今年春节以来，国内民众购金热情高涨，除了季节性消费需求释放外，也与资本市场波动性加大、黄金投资属性凸显等因素有关。

全球多国央行购金步伐延续。中国人民银行数据显示，截至今年2月末，中国黄金储备7258万盎司，环比增加39万盎司，已是央行连续16个月增持黄金储备。世界黄金协会的数据显示，2024年1月，全球官方黄金储备增加39吨，包括土耳其、印度、哈萨克斯坦、约旦等国家中央银行都增加了黄金储备。

“多国央行增持黄金的目的是实现储备多样化，改变美元独大的构成。”世界黄金协会中国区CEO王立新认为，基于长期建设的需求，央行储备的金融产品需要满足安全性和流动性的双重要求，加之黄金的价格和交易的透明化和标准化，央行会把黄金作为中央储备的重要组成部分。

金价是否有继续冲高的可能？市场人士普遍认为，目前，美联储今年从加息周期转为降息周期已被视为确定性事件，市场看涨黄金的意愿较为强烈，同时在地缘避险等因素影响下，国际金价或将处于高位运行状态。

段恩典表示，从维持本轮黄金价格运行的逻辑来看，国际金价整体向上的趋势或将继续维持，今年第二季度调整幅度或有限。美国经济存在周期性走弱可能，美债实际收益率难以维持在高位。另外，目前世界政治经济形势日趋复杂、地缘政治动荡加剧，特别是中东地区紧张局势升级，石油等大宗商品价格明显上涨，全球经济环境面临更多不确定性，这种情况下黄金作为避险资产将获得持续关注。

“在美联储降息落地前，国际金价不排除再创新高的可能。”王青表示，考虑到今年美欧通胀或将进一步回落，黄金的抗通胀属性减弱，或对金价涨幅有一定抑制作用。若年中前后美联储启动降息，预期兑现效应下，国际金价上行势头也会放缓。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经